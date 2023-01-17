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Немецкая энергокомпания Wintershall Dea уйдет из России - РИА Новости, 17.01.2023
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Немецкая энергокомпания Wintershall Dea уйдет из России
Немецкая энергокомпания Wintershall Dea уйдет из России - РИА Новости, 17.01.2023
Немецкая энергокомпания Wintershall Dea уйдет из России
Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea решила полностью покинуть российский рынок, соблюдая все правовые обязательства, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T21:45
2023-01-17T22:23
экономика
россия
германия
wintershall
в мире
михаил фридман
letterone
европа
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea решила полностью покинуть российский рынок, соблюдая все правовые обязательства, говорится в сообщении предприятия.Уточняется, что Wintershall Dea ожидает суммарный убыток от списания российских активов на уровне около 5,3 миллиарда евро. Речь идет, в частности, об отказе от участия в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH &amp; Co. KG.Ранее в декабре Владимир Путин издал указ, которым ограничил "Газпрому" покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает сырье на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством. Предельные цены распространяются на обязательства, срок исполнения которых наступил после 1 марта 2022 года, и применяются до 1 октября 2023 года.В Wintershall Dea в конце декабря сообщали РИА Новости, что приняли к сведению указ президента и детально анализируют ситуацию.В октябре глава компании Марио Мерен заявлял об изучении юридической возможности деконсолидации российских активов фирмы от международного бизнеса.В России Wintershall Dea и "Газпром" работают в рамках нескольких совместных предприятий. "Ачимгаз", где за немецкой стороной закреплены 50 процентов, разрабатывает блок 1А Уренгойского месторождения в Западной Сибири. "Ачим Девелопмент", доля в котором у Wintershall Dea составляет 25,01 процента, ведет добычу на блоках 4А и 5А. Наконец, "Севернефтегазпром" работает на Южно-Русском месторождении. В этом совместном предприятии у немецкой компании доля оценивается в 35 процентов.В марте 2022 года Wintershall Dea объявила о решении не реализовывать новые проекты по добыче газа и нефти в России и списать финансирование "Северного потока — 2" на общую сумму около миллиарда евро. При этом в компании уточнили, что продолжат участвовать в действующих совместных предприятиях в Сибири. В рамках этих проектов добывается природный газ для энергоснабжения Европы.Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Она работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Компанию создали в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля BASF составляет 72,7 процента, а LetterOne — 27,3 процента.
https://ria.ru/20221225/germaniya-1841159426.html
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экономика, россия, германия, wintershall, в мире, михаил фридман, letterone, европа, basf se, западная сибирь, газпром, северный поток — 2, марио мерен
Экономика, Россия, Германия, Wintershall, В мире, Михаил Фридман, LetterOne, Европа, BASF SE, Западная Сибирь, Газпром, Северный поток — 2, Марио Мерен
21:45 17.01.2023 (обновлено: 22:23 17.01.2023)
 
Немецкая энергокомпания Wintershall Dea уйдет из России

Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea объявила об уходе из России

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище
Рабочий на газовом хранилище - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Рабочий на газовом хранилище. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea решила полностью покинуть российский рынок, соблюдая все правовые обязательства, говорится в сообщении предприятия.
"Наблюдательный совет Wintershall Dea одобрил принципиальное решение правления о выходе из России. Как следствие, Wintershall Dea намерена полностью выйти из России в установленном порядке, соблюдая все соответствующие законы и нормативные акты", — отмечается в публикации.
Уточняется, что Wintershall Dea ожидает суммарный убыток от списания российских активов на уровне около 5,3 миллиарда евро. Речь идет, в частности, об отказе от участия в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG.
Ранее в декабре Владимир Путин издал указ, которым ограничил "Газпрому" покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает сырье на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством. Предельные цены распространяются на обязательства, срок исполнения которых наступил после 1 марта 2022 года, и применяются до 1 октября 2023 года.
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В Wintershall Dea в конце декабря сообщали РИА Новости, что приняли к сведению указ президента и детально анализируют ситуацию.
В октябре глава компании Марио Мерен заявлял об изучении юридической возможности деконсолидации российских активов фирмы от международного бизнеса.
В России Wintershall Dea и "Газпром" работают в рамках нескольких совместных предприятий. "Ачимгаз", где за немецкой стороной закреплены 50 процентов, разрабатывает блок 1А Уренгойского месторождения в Западной Сибири. "Ачим Девелопмент", доля в котором у Wintershall Dea составляет 25,01 процента, ведет добычу на блоках 4А и 5А. Наконец, "Севернефтегазпром" работает на Южно-Русском месторождении. В этом совместном предприятии у немецкой компании доля оценивается в 35 процентов.
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В марте 2022 года Wintershall Dea объявила о решении не реализовывать новые проекты по добыче газа и нефти в России и списать финансирование "Северного потока — 2" на общую сумму около миллиарда евро. При этом в компании уточнили, что продолжат участвовать в действующих совместных предприятиях в Сибири. В рамках этих проектов добывается природный газ для энергоснабжения Европы.
Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Она работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Компанию создали в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля BASF составляет 72,7 процента, а LetterOne — 27,3 процента.
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