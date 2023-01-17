https://ria.ru/20230117/wildberries-1845585735.html

В Белоруссии оштрафовали интернет-магазин Wildberries

В Белоруссии оштрафовали интернет-магазин Wildberries - РИА Новости, 17.01.2023

В Белоруссии оштрафовали интернет-магазин Wildberries

Суд в Минске оштрафовал интернет-магазин Wildberries в Белоруссии за нарушение законодательства в сфере торговли и защиты прав потребителей, сообщило во вторник РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T19:59

2023-01-17T19:59

2023-01-17T19:59

белоруссия

wildberries

в мире

минск

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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Суд в Минске оштрафовал интернет-магазин Wildberries в Белоруссии за нарушение законодательства в сфере торговли и защиты прав потребителей, сообщило во вторник министерство антимонопольного регулирования и торговли страны. "В суде Фрунзенского района Минска состоялись два судебных заседания по вопросам привлечения к административной ответственности должностного лица ООО "ИМВБРБ" (интернет-магазин Wildberries в Белоруссии - ред.). Судом рассматривалось нарушение законодательства о торговле и защите прав потребителей, а также неисполнение предписания МАРТ в установленные сроки", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в соответствии с решениями суда Фрунзенского района Минска на должностное лицо интернет-магазина Wildberries наложены штрафы в размере девяти и десяти базовых величин (127 долларов и 141 доллар). Решения пока не вступили в законную силу, могут быть обжалованы. В декабре министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии сообщало, что предписало интернет-магазину wildberries.by, который на тот момент вновь ввел отмененный ранее по требованию властей республики платный возврат товара покупателями, снова устранить нарушение и решило привлечь его к административной ответственности. В январе ведомство заявило, что интернет-магазин Wildberries в Белоруссии после предписания властей перестал взимать плату за возврат не подошедшего товара.

https://ria.ru/20221217/wildberries-1839343247.html

https://ria.ru/20230117/ozon-1845495361.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, wildberries, в мире, минск