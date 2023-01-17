https://ria.ru/20230117/wildberries-1845585735.html
В Белоруссии оштрафовали интернет-магазин Wildberries
В Белоруссии оштрафовали интернет-магазин Wildberries - РИА Новости, 17.01.2023
В Белоруссии оштрафовали интернет-магазин Wildberries
Суд в Минске оштрафовал интернет-магазин Wildberries в Белоруссии за нарушение законодательства в сфере торговли и защиты прав потребителей, сообщило во вторник РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:59
2023-01-17T19:59
2023-01-17T19:59
белоруссия
wildberries
в мире
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839687337_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a643abaaf486ee43f50b4541ea8f55b6.jpg
МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Суд в Минске оштрафовал интернет-магазин Wildberries в Белоруссии за нарушение законодательства в сфере торговли и защиты прав потребителей, сообщило во вторник министерство антимонопольного регулирования и торговли страны. "В суде Фрунзенского района Минска состоялись два судебных заседания по вопросам привлечения к административной ответственности должностного лица ООО "ИМВБРБ" (интернет-магазин Wildberries в Белоруссии - ред.). Судом рассматривалось нарушение законодательства о торговле и защите прав потребителей, а также неисполнение предписания МАРТ в установленные сроки", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в соответствии с решениями суда Фрунзенского района Минска на должностное лицо интернет-магазина Wildberries наложены штрафы в размере девяти и десяти базовых величин (127 долларов и 141 доллар). Решения пока не вступили в законную силу, могут быть обжалованы. В декабре министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии сообщало, что предписало интернет-магазину wildberries.by, который на тот момент вновь ввел отмененный ранее по требованию властей республики платный возврат товара покупателями, снова устранить нарушение и решило привлечь его к административной ответственности. В январе ведомство заявило, что интернет-магазин Wildberries в Белоруссии после предписания властей перестал взимать плату за возврат не подошедшего товара.
https://ria.ru/20221217/wildberries-1839343247.html
https://ria.ru/20230117/ozon-1845495361.html
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839687337_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_ffcb26ad366d1e3bb0b0915a0812693d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, wildberries, в мире, минск
Белоруссия, Wildberries, В мире, Минск
В Белоруссии оштрафовали интернет-магазин Wildberries
Суд в Минске оштрафовал интернет-магазин Wildberries за нарушение законодательства
МИНСК, 17 янв - РИА Новости.
Суд в Минске оштрафовал интернет-магазин Wildberries в Белоруссии за нарушение законодательства в сфере торговли и защиты прав потребителей, сообщило
во вторник министерство антимонопольного регулирования и торговли страны.
"В суде Фрунзенского района Минска состоялись два судебных заседания по вопросам привлечения к административной ответственности должностного лица ООО "ИМВБРБ" (интернет-магазин Wildberries в Белоруссии - ред.). Судом рассматривалось нарушение законодательства о торговле и защите прав потребителей, а также неисполнение предписания МАРТ в установленные сроки", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в соответствии с решениями суда Фрунзенского района Минска на должностное лицо интернет-магазина Wildberries наложены штрафы в размере девяти и десяти базовых величин (127 долларов и 141 доллар). Решения пока не вступили в законную силу, могут быть обжалованы.
В декабре министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии сообщало, что предписало интернет-магазину wildberries.by, который на тот момент вновь ввел отмененный ранее по требованию властей республики платный возврат товара покупателями, снова устранить нарушение и решило привлечь его к административной ответственности. В январе ведомство заявило, что интернет-магазин Wildberries в Белоруссии после предписания властей перестал взимать плату за возврат не подошедшего товара.