https://ria.ru/20230117/vuchich-1845337788.html
Вучич не уверен, что Сербия поддержит санкции против России
Вучич не уверен, что Сербия поддержит санкции против России - РИА Новости, 17.01.2023
Вучич не уверен, что Сербия поддержит санкции против России
Белград вряд ли поддержит санкции Запада против России, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Happy. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T02:19
2023-01-17T02:19
2023-01-17T02:35
александр вучич
владимир путин
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санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 17 янв — РИА Новости. Белград вряд ли поддержит санкции Запада против России, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Happy."Вы сами знаете, насколько вы тверды и будете отстаивать позицию, которую определили на Совете национальной безопасности. Но не можете обещать, потому, что вы слуга каждого сказанного слова, и хозяин невысказанного. А вас только об этом и спрашивают каждый день", — отметил Вучич. "И после выборов (парламентских 3 апреля в Сербии. — Прим. ред.) произошел разворот, все стали поддерживать санкции, а Вучич "проводит безответственную политику", потому что не хочет водить санкции против России. Мы выдержали более 100 дней, и я не уверен, что будем их вводить", — указал президент Сербии. Он напомнил о том, как Белград сам терпел международные санкции и нес ущерб от них в 1990-х годах. Ранее сербский лидер заявлял, что поддержит рестрикции против России, только если Сербия окажется с "Дамокловым мечом" над головой, но пока он не видит такой опасности. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230115/serbiya-1844993695.html
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александр вучич, владимир путин, россия, сербия, украина, санкции в отношении россии, в мире
Александр Вучич, Владимир Путин, Россия, Сербия, Украина, Санкции в отношении России, В мире
02:19 17.01.2023 (обновлено: 02:35 17.01.2023)
Вучич не уверен, что Сербия поддержит санкции против России
Вучич высказал неуверенность в том, что Сербия поддержит санкции Запада против России
БЕЛГРАД, 17 янв — РИА Новости.
Белград вряд ли поддержит санкции Запада против России, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире
TV Happy.
"Вы сами знаете, насколько вы тверды и будете отстаивать позицию, которую определили на Совете национальной безопасности. Но не можете обещать, потому, что вы слуга каждого сказанного слова, и хозяин невысказанного. А вас только об этом и спрашивают каждый день", — отметил Вучич.
"И после выборов (парламентских 3 апреля в Сербии. — Прим. ред.) произошел разворот, все стали поддерживать санкции, а Вучич "проводит безответственную политику", потому что не хочет водить санкции против России. Мы выдержали более 100 дней, и я не уверен, что будем их вводить", — указал президент Сербии.
Он напомнил о том, как Белград сам терпел международные санкции и нес ущерб от них в 1990-х годах.
"Что мы должны — отменять Чайковского в театре и школах, Достоевского, а что будут учить дети, если не будут его читать? Мы что должны сносить памятники?" — заключил Вучич.
Ранее сербский лидер заявлял, что поддержит рестрикции против России, только если Сербия окажется с "Дамокловым мечом" над головой, но пока он не видит такой опасности.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.