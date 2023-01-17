https://ria.ru/20230117/vuchich-1845337788.html

Вучич не уверен, что Сербия поддержит санкции против России

Вучич не уверен, что Сербия поддержит санкции против России - РИА Новости, 17.01.2023

Вучич не уверен, что Сербия поддержит санкции против России

Белград вряд ли поддержит санкции Запада против России, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Happy. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T02:19

2023-01-17T02:19

2023-01-17T02:35

александр вучич

владимир путин

россия

сербия

украина

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_d98a8d4ad13bc552842577846bc994a0.jpg

БЕЛГРАД, 17 янв — РИА Новости. Белград вряд ли поддержит санкции Запада против России, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Happy."Вы сами знаете, насколько вы тверды и будете отстаивать позицию, которую определили на Совете национальной безопасности. Но не можете обещать, потому, что вы слуга каждого сказанного слова, и хозяин невысказанного. А вас только об этом и спрашивают каждый день", — отметил Вучич. "И после выборов (парламентских 3 апреля в Сербии. — Прим. ред.) произошел разворот, все стали поддерживать санкции, а Вучич "проводит безответственную политику", потому что не хочет водить санкции против России. Мы выдержали более 100 дней, и я не уверен, что будем их вводить", — указал президент Сербии. Он напомнил о том, как Белград сам терпел международные санкции и нес ущерб от них в 1990-х годах. Ранее сербский лидер заявлял, что поддержит рестрикции против России, только если Сербия окажется с "Дамокловым мечом" над головой, но пока он не видит такой опасности. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230115/serbiya-1844993695.html

https://ria.ru/20230116/konsultatsii-1845203860.html

россия

сербия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр вучич, владимир путин, россия, сербия, украина, санкции в отношении россии, в мире