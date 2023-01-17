https://ria.ru/20230117/vstrecha-1845600489.html

В Вашингтоне подтвердили встречу Милли с главнокомандующим ВСУ

В Вашингтоне подтвердили встречу Милли с главнокомандующим ВСУ - РИА Новости, 17.01.2023

В Вашингтоне подтвердили встречу Милли с главнокомандующим ВСУ

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли провел первую личную встречу с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, сообщили РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T22:48

2023-01-17T22:48

2023-01-17T22:48

в мире

марк милли

украина

нато

валерий залужный

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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли провел первую личную встречу с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, сообщили во вторник в комитете. "Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли встретился сегодня с командующим украинскими вооруженными силами генералом Валерием Залужным в Польше", - говорится в заявлении. Сообщается, что в рамках встречи стороны обсудили российскую военную операцию на Украине, "обменялись перспективами и оценками". Ранее Залужный сообщил о встрече с Милли в Польше, поблагодарил США за помощь и описал ему текущие нужды украинских войск. Украинская и американская стороны неоднократно сообщали о регулярных контактах Залужного и Милли, которые до этого проходили в формате телефонных разговоров, в ходе которых обсуждалась военная помощь Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845072740.html

https://ria.ru/20230116/laboratoriya-1845068948.html

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в мире, марк милли, украина, нато, валерий залужный, сша