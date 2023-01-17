https://ria.ru/20230117/volochkova-1845485734.html

Волочкова ответила на слухи о романе с таксистом

Волочкова ответила на слухи о романе с таксистом - РИА Новости, 17.01.2023

Волочкова ответила на слухи о романе с таксистом

Анастасия Волочкова ответила на слухи о романе с молодым таксистом из Таджикистана. Она сообщила, что экс-любовник не работал водителем. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T18:49

2023-01-17T18:49

2023-01-17T18:49

шоубиз

анастасия волочкова

отношения

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Анастасия Волочкова ответила на слухи о романе с молодым таксистом из Таджикистана. Она сообщила, что экс-любовник не работал водителем. Также она отметила положительную сторону интимной жизни с бывшим возлюбленным. Кроме того, она раскрыла причину расставания с обеспеченным любовником. Ранее балерина раскрыла детали будущей свадьбы. Она призналась, что торжество состоится в конце января.

https://ria.ru/20221216/volochkova-1839089668.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анастасия волочкова, отношения