Волочкова ответила на слухи о романе с таксистом
Волочкова ответила на слухи о романе с таксистом из Таджикистана
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Анастасия Волочкова ответила на слухи о романе с молодым таксистом из Таджикистана. Она сообщила, что экс-любовник не работал водителем.
"Карай его зовут. Роман у меня был. Он турок, живет в Стамбуле. Он мне остров снял. Там была вилла трехэтажная. Яхта парусная приходила каждый день на пирс к вилле. У него еще парк из элитных 22 автомобилей", – поделилась балерина в передаче "Злые языки".
Также она отметила положительную сторону интимной жизни с бывшим возлюбленным.
"Для меня это очень важно. Волочковская сила мощнее, чем лошадиная. Хочу всем женщинам пожелать, чтобы у вас были такие "таксисты", как у меня", – разоткровенничалась артистка.
Кроме того, она раскрыла причину расставания с обеспеченным любовником.
"Я имею право выбирать. Я прекрасно понимала, что еду в Турцию в романтическое путешествие. Я свободная женщина", – добавила знаменитость.
Ранее балерина раскрыла детали будущей свадьбы. Она призналась, что торжество состоится в конце января.
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