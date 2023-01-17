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Волочкова ответила на слухи о романе с таксистом - РИА Новости, 17.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230117/volochkova-1845485734.html
Волочкова ответила на слухи о романе с таксистом
Волочкова ответила на слухи о романе с таксистом - РИА Новости, 17.01.2023
Волочкова ответила на слухи о романе с таксистом
Анастасия Волочкова ответила на слухи о романе с молодым таксистом из Таджикистана. Она сообщила, что экс-любовник не работал водителем. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:49
2023-01-17T18:49
шоубиз
анастасия волочкова
отношения
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Анастасия Волочкова ответила на слухи о романе с молодым таксистом из Таджикистана. Она сообщила, что экс-любовник не работал водителем. Также она отметила положительную сторону интимной жизни с бывшим возлюбленным. Кроме того, она раскрыла причину расставания с обеспеченным любовником. Ранее балерина раскрыла детали будущей свадьбы. Она призналась, что торжество состоится в конце января.
https://ria.ru/20221216/volochkova-1839089668.html
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анастасия волочкова, отношения
Шоубиз, Анастасия Волочкова, отношения
18:49 17.01.2023
 
Волочкова ответила на слухи о романе с таксистом

Волочкова ответила на слухи о романе с таксистом из Таджикистана

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Анастасия Волочкова ответила на слухи о романе с молодым таксистом из Таджикистана. Она сообщила, что экс-любовник не работал водителем.
"Карай его зовут. Роман у меня был. Он турок, живет в Стамбуле. Он мне остров снял. Там была вилла трехэтажная. Яхта парусная приходила каждый день на пирс к вилле. У него еще парк из элитных 22 автомобилей", – поделилась балерина в передаче "Злые языки".
Также она отметила положительную сторону интимной жизни с бывшим возлюбленным.
"Для меня это очень важно. Волочковская сила мощнее, чем лошадиная. Хочу всем женщинам пожелать, чтобы у вас были такие "таксисты", как у меня", – разоткровенничалась артистка.
Кроме того, она раскрыла причину расставания с обеспеченным любовником.
"Я имею право выбирать. Я прекрасно понимала, что еду в Турцию в романтическое путешествие. Я свободная женщина", – добавила знаменитость.
Ранее балерина раскрыла детали будущей свадьбы. Она призналась, что торжество состоится в конце января.
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