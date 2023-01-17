https://ria.ru/20230117/voennye-1845491929.html

Российские войска уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении

Российские войска уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.01.2023

Российские войска уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении

Российские военные уничтожили более шестидесяти бойцов ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:47

2023-01-17T14:47

2023-01-17T15:34

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

харьковская область

луганская народная республика

воздушно-десантные войска россии

киев

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили более шестидесяти бойцов ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Подразделения Южного военного округа и ВДВ провели успешное наступление на этом участке линии соприкосновения.Министерство рассказало о ситуации на других направлениях в зоне боевых действий.На Купянском направлении артиллерия Западного военного округа нанесла удар по скоплению противника неподалеку от Двуречной, Тимковки, Ивановки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Киев потерял:Успешными действиями отметились российские мотострелковые подразделения и артиллерия на Краснолиманском направлении.ВСУ понесли потери в районе Григоровки и Серебрянки в ДНР и западнее Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике.На Южнодонецком направлении Вооруженные силы ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы противника. Потери украинской стороны составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.Авиация и артиллерия поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской бригады теробороны в Харьковской области. Также военные уничтожили иностранные гаубицы, поставленные Киеву: "Краб" польского производства и М109 "Паладин" производства США.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230117/marinka-1845494443.html

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

луганская народная республика

киев

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, луганская народная республика, воздушно-десантные войска россии, киев, владимир путин