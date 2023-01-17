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Российские войска уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/voennye-1845491929.html
Российские войска уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении
Российские войска уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.01.2023
Российские войска уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении
Российские военные уничтожили более шестидесяти бойцов ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:47
2023-01-17T15:34
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
луганская народная республика
воздушно-десантные войска россии
киев
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили более шестидесяти бойцов ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Подразделения Южного военного округа и ВДВ провели успешное наступление на этом участке линии соприкосновения.Министерство рассказало о ситуации на других направлениях в зоне боевых действий.На Купянском направлении артиллерия Западного военного округа нанесла удар по скоплению противника неподалеку от Двуречной, Тимковки, Ивановки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Киев потерял:Успешными действиями отметились российские мотострелковые подразделения и артиллерия на Краснолиманском направлении.ВСУ понесли потери в районе Григоровки и Серебрянки в ДНР и западнее Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике.На Южнодонецком направлении Вооруженные силы ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы противника. Потери украинской стороны составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.Авиация и артиллерия поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской бригады теробороны в Харьковской области. Также военные уничтожили иностранные гаубицы, поставленные Киеву: "Краб" польского производства и М109 "Паладин" производства США.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230117/marinka-1845494443.html
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, луганская народная республика, воздушно-десантные войска россии, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Воздушно-десантные войска России, Киев, Владимир Путин
14:47 17.01.2023 (обновлено: 15:34 17.01.2023)
 
Российские войска уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: российские войска уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили более шестидесяти бойцов ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
Подразделения Южного военного округа и ВДВ провели успешное наступление на этом участке линии соприкосновения.

"За сутки уничтожены более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", — сообщили в военном ведомстве.

Министерство рассказало о ситуации на других направлениях в зоне боевых действий.
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На Купянском направлении артиллерия Западного военного округа нанесла удар по скоплению противника неподалеку от Двуречной, Тимковки, Ивановки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Киев потерял:
  • более 50 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые машины пехоты;
  • два пикапа.
Успешными действиями отметились российские мотострелковые подразделения и артиллерия на Краснолиманском направлении.
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ВСУ понесли потери в районе Григоровки и Серебрянки в ДНР и западнее Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике.

"Уничтожены свыше 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — уточнили в Минобороны.

На Южнодонецком направлении Вооруженные силы ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы противника. Потери украинской стороны составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Авиация и артиллерия поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской бригады теробороны в Харьковской области. Также военные уничтожили иностранные гаубицы, поставленные Киеву: "Краб" польского производства и М109 "Паладин" производства США.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВоздушно-десантные войска РоссииКиевВладимир Путин
 
 
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