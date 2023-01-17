14:47 17.01.2023 (обновлено: 15:34 17.01.2023)
Российские войска уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: российские войска уничтожили более 60 военных ВСУ на Донецком направлении
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили более шестидесяти бойцов ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
Подразделения Южного военного округа и ВДВ провели успешное наступление на этом участке линии соприкосновения.
"За сутки уничтожены более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", — сообщили в военном ведомстве.
Министерство рассказало о ситуации на других направлениях в зоне боевых действий.
На Купянском направлении артиллерия Западного военного округа нанесла удар по скоплению противника неподалеку от Двуречной, Тимковки, Ивановки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Киев потерял:
- —более 50 военнослужащих;
- —один танк;
- —две боевые машины пехоты;
- —два пикапа.
Успешными действиями отметились российские мотострелковые подразделения и артиллерия на Краснолиманском направлении.
ВСУ понесли потери в районе Григоровки и Серебрянки в ДНР и западнее Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике.
"Уничтожены свыше 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — уточнили в Минобороны.
На Южнодонецком направлении Вооруженные силы ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы противника. Потери украинской стороны составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Авиация и артиллерия поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской бригады теробороны в Харьковской области. Также военные уничтожили иностранные гаубицы, поставленные Киеву: "Краб" польского производства и М109 "Паладин" производства США.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.