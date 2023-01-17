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В АТОР рассказали, как сейчас россиянам выдают шенгенские визы

В АТОР рассказали, как сейчас россиянам выдают шенгенские визы - РИА Новости, 17.01.2023

В АТОР рассказали, как сейчас россиянам выдают шенгенские визы

Эксперты рассказали, какие страны сейчас выдают туристические шенгенские визы россиянам и сколько времени занимает оформление, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:56

2023-01-17T13:56

2023-01-17T13:56

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие страны сейчас выдают туристические шенгенские визы россиянам и сколько времени занимает оформление, сообщает АТОР.После Нового года изменений в требованиях к пакету документов не произошло. Страны, которые выдают россиянам визы под туристические поездки, сохраняют прежние правила. Но в целом, по словам экспертов, процесс серьезно ужесточился. "Пожалуй, самое неприятное – это короткий срок ныне выдаваемых виз. Про мультишенген на два-три года, а тем более пять лет, можно забыть, – говорит представитель одного из российских туроператоров. – Хорошо, если оформят многократную на шесть месяцев или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки".Наблюдатели подчеркивают, что вычислить логику консульств ЕС в вопросе срока действия выдаваемых виз сейчас невозможно. "У человека в паспорте может быть несколько "длинных" шенгенов и хорошая визовая история. Но ему оформят въезд лишь на полгода. Это сродни лотерее", – отмечают эксперты."Туристам нужно быть готовыми к тому, что они могут получить шенген меньшим сроком действия, чем они привыкли или запрашивают", – констатируют в компании BSI Group.Но, по словам экспертов, получить визу вполне реально. Для этого нужно предоставить требуемый пакет, подтверждающий цели поездки (в случае туризма – ваучер на тур, бронь отеля и авиабилеты в обе стороны), справки с места работы, выписку из банка. Как подчеркивают визовые специалисты, правильно оформленные документы – основной залог успеха.По сводным данным туроператоров "Русский Экспресс", PAC Group, TEZ TOUR и ICS Travel Group, на получение шенгена в Москве потребуется в среднем 2,5-3 недели.По-прежнему принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки такие страны, как Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария.По информации визовых специалистов, среди наиболее лояльных стран в вопросе выдачи "длинных" виз – Франция и Италия (дают на шесть месяцев и год). Австрия, Венгрия и Словения оформляют, как правило, однократные визы, греческое консульство выдает короткие и однократные.По данным участников туррынка, как и осенью, так и сейчас, сложно со свободными слотами в визовые центры Франции и Испании. По сведениям PAC Group, после новогодних праздников несколько легче стало записаться на подачу документов в визовый центр Италии в Москве.Самые жесткие требования действуют у Германии. Для получения визы в эту страну от россиян просят предъявить счет в банке, который работает на территории ЕС, а также страховку от европейской компании. Аналогичные требования по страхованию предъявляют консульства Словении и Мальты.

https://ria.ru/20230117/puteshestviya-1845250731.html

https://ria.ru/20230117/puteshestviya-1845253841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, италия, франция, испания, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, австрия, шенгенская виза, шенгенская зона