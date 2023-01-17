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В АТОР рассказали, как сейчас россиянам выдают шенгенские визы - РИА Новости, 17.01.2023
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Туризм
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В АТОР рассказали, как сейчас россиянам выдают шенгенские визы
В АТОР рассказали, как сейчас россиянам выдают шенгенские визы - РИА Новости, 17.01.2023
В АТОР рассказали, как сейчас россиянам выдают шенгенские визы
Эксперты рассказали, какие страны сейчас выдают туристические шенгенские визы россиянам и сколько времени занимает оформление, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:56
2023-01-17T13:56
туризм
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туризм
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италия
франция
испания
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие страны сейчас выдают туристические шенгенские визы россиянам и сколько времени занимает оформление, сообщает АТОР.После Нового года изменений в требованиях к пакету документов не произошло. Страны, которые выдают россиянам визы под туристические поездки, сохраняют прежние правила. Но в целом, по словам экспертов, процесс серьезно ужесточился. "Пожалуй, самое неприятное – это короткий срок ныне выдаваемых виз. Про мультишенген на два-три года, а тем более пять лет, можно забыть, – говорит представитель одного из российских туроператоров. – Хорошо, если оформят многократную на шесть месяцев или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки".Наблюдатели подчеркивают, что вычислить логику консульств ЕС в вопросе срока действия выдаваемых виз сейчас невозможно. "У человека в паспорте может быть несколько "длинных" шенгенов и хорошая визовая история. Но ему оформят въезд лишь на полгода. Это сродни лотерее", – отмечают эксперты."Туристам нужно быть готовыми к тому, что они могут получить шенген меньшим сроком действия, чем они привыкли или запрашивают", – констатируют в компании BSI Group.Но, по словам экспертов, получить визу вполне реально. Для этого нужно предоставить требуемый пакет, подтверждающий цели поездки (в случае туризма – ваучер на тур, бронь отеля и авиабилеты в обе стороны), справки с места работы, выписку из банка. Как подчеркивают визовые специалисты, правильно оформленные документы – основной залог успеха.По сводным данным туроператоров "Русский Экспресс", PAC Group, TEZ TOUR и ICS Travel Group, на получение шенгена в Москве потребуется в среднем 2,5-3 недели.По-прежнему принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки такие страны, как Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария.По информации визовых специалистов, среди наиболее лояльных стран в вопросе выдачи "длинных" виз – Франция и Италия (дают на шесть месяцев и год). Австрия, Венгрия и Словения оформляют, как правило, однократные визы, греческое консульство выдает короткие и однократные.По данным участников туррынка, как и осенью, так и сейчас, сложно со свободными слотами в визовые центры Франции и Испании. По сведениям PAC Group, после новогодних праздников несколько легче стало записаться на подачу документов в визовый центр Италии в Москве.Самые жесткие требования действуют у Германии. Для получения визы в эту страну от россиян просят предъявить счет в банке, который работает на территории ЕС, а также страховку от европейской компании. Аналогичные требования по страхованию предъявляют консульства Словении и Мальты.
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новости - туризм, туризм, туристы, италия, франция, испания, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, австрия, шенгенская виза, шенгенская зона
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Италия, Франция, Испания, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Евросоюз, Австрия, Шенгенская виза, Шенгенская зона
13:56 17.01.2023
 
В АТОР рассказали, как сейчас россиянам выдают шенгенские визы

Эксперты рассказали, какие страны Европы сейчас выдают шенгенские мультивизы россиянам

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие страны сейчас выдают туристические шенгенские визы россиянам и сколько времени занимает оформление, сообщает АТОР.
После Нового года изменений в требованиях к пакету документов не произошло. Страны, которые выдают россиянам визы под туристические поездки, сохраняют прежние правила. Но в целом, по словам экспертов, процесс серьезно ужесточился.
"Пожалуй, самое неприятное – это короткий срок ныне выдаваемых виз. Про мультишенген на два-три года, а тем более пять лет, можно забыть, – говорит представитель одного из российских туроператоров. – Хорошо, если оформят многократную на шесть месяцев или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки".
Наблюдатели подчеркивают, что вычислить логику консульств ЕС в вопросе срока действия выдаваемых виз сейчас невозможно. "У человека в паспорте может быть несколько "длинных" шенгенов и хорошая визовая история. Но ему оформят въезд лишь на полгода. Это сродни лотерее", – отмечают эксперты.
"Туристам нужно быть готовыми к тому, что они могут получить шенген меньшим сроком действия, чем они привыкли или запрашивают", – констатируют в компании BSI Group.
Но, по словам экспертов, получить визу вполне реально. Для этого нужно предоставить требуемый пакет, подтверждающий цели поездки (в случае туризма – ваучер на тур, бронь отеля и авиабилеты в обе стороны), справки с места работы, выписку из банка. Как подчеркивают визовые специалисты, правильно оформленные документы – основной залог успеха.
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По сводным данным туроператоров "Русский Экспресс", PAC Group, TEZ TOUR и ICS Travel Group, на получение шенгена в Москве потребуется в среднем 2,5-3 недели.
По-прежнему принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки такие страны, как Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария.
По информации визовых специалистов, среди наиболее лояльных стран в вопросе выдачи "длинных" виз – Франция и Италия (дают на шесть месяцев и год). Австрия, Венгрия и Словения оформляют, как правило, однократные визы, греческое консульство выдает короткие и однократные.
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Самые жесткие требования действуют у Германии. Для получения визы в эту страну от россиян просят предъявить счет в банке, который работает на территории ЕС, а также страховку от европейской компании. Аналогичные требования по страхованию предъявляют консульства Словении и Мальты.
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