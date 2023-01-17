https://ria.ru/20230117/vandalizm-1845544289.html

Вандалы осквернили памятник Пушкину в Кривом Роге

Вандалы осквернили памятник Пушкину в Кривом Роге - РИА Новости, 17.01.2023

Вандалы осквернили памятник Пушкину в Кривом Роге

Вандалы осквернили памятник Александру Пушкину в украинском Кривом Роге, сообщило местное издание "Первый криворожский". РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:20

2023-01-17T17:20

2023-01-17T17:29

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

украина

днепропетровская область

александр пушкин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник Александру Пушкину в украинском Кривом Роге, сообщило местное издание "Первый криворожский". "В Кривом Роге неизвестные разрисовали памятник Пушкину, который находится на одноименной улице", - написало издание на сайте. Ранее были демонтированы два памятника и один бюст Пушкину в украинских Черновцах. Также памятники поэту убрали в Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230117/pushkin-1845486513.html

кривой рог

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днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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