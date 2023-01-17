https://ria.ru/20230117/vandalizm-1845544289.html
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Кривом Роге
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Кривом Роге - РИА Новости, 17.01.2023
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Кривом Роге
Вандалы осквернили памятник Александру Пушкину в украинском Кривом Роге, сообщило местное издание "Первый криворожский". РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:20
2023-01-17T17:20
2023-01-17T17:29
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
днепропетровская область
александр пушкин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник Александру Пушкину в украинском Кривом Роге, сообщило местное издание "Первый криворожский". "В Кривом Роге неизвестные разрисовали памятник Пушкину, который находится на одноименной улице", - написало издание на сайте. Ранее были демонтированы два памятника и один бюст Пушкину в украинских Черновцах. Также памятники поэту убрали в Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230117/pushkin-1845486513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область, александр пушкин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область, Александр Пушкин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:20 17.01.2023 (обновлено: 17:29 17.01.2023)
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Кривом Роге
В Кривом Роге вандалы разрисовали памятник Пушкину на одноименной улице