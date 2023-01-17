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Пандемия повлияла на репродуктивное здоровье россиян, заявил Мурашко
Пандемия повлияла на репродуктивное здоровье россиян, заявил Мурашко - РИА Новости, 17.01.2023
Пандемия повлияла на репродуктивное здоровье россиян, заявил Мурашко
Пандемия коронавируса сказалась на репродуктивном здоровье россиян, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:21
2023-01-17T10:21
2023-01-17T16:10
распространение коронавируса
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пандемия коронавируса сказалась на репродуктивном здоровье россиян, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.По его словам, сегодня необходимо продолжить работу по своевременной вакцинации мужчин и женщин на этапе планирования рождения детей, а также беременных.На прошлой неделе директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что обновлять состав вакцин от коронавируса необходимо раз в девять-десять месяцев. Кроме того, несколькими днями ранее ученый сообщил РИА Новости о начале работы над препаратом, который будет давать защиту против новых штаммов.Первый в России случай заражения новым вариантом омикрон-штамма "кракен" обнаружили в Пензенской области 12 января. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что новых ограничений в связи с этим вводить не планируется. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА Новости, что вариант "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России.
https://ria.ru/20230113/izolyatsiya-1844599119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил мурашко, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
Распространение коронавируса, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Вакцинация россиян от COVID-19
10:21 17.01.2023 (обновлено: 16:10 17.01.2023)
Пандемия повлияла на репродуктивное здоровье россиян, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко призвал планирующих детей россиян вакцинироваться от коронавируса
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пандемия коронавируса сказалась на репродуктивном здоровье россиян, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдаленные последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом", — говорится в приветствии министра участникам Международного конгресса по репродуктивной медицине.
По его словам, сегодня необходимо продолжить работу по своевременной вакцинации мужчин и женщин на этапе планирования рождения детей, а также беременных.
На прошлой неделе директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что обновлять состав вакцин от коронавируса необходимо раз в девять-десять месяцев. Кроме того, несколькими днями ранее ученый сообщил РИА Новости о начале работы над препаратом, который будет давать защиту против новых штаммов.
Первый в России случай заражения новым вариантом омикрон-штамма "кракен" обнаружили в Пензенской области 12 января. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что новых ограничений в связи с этим вводить не планируется. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА Новости, что вариант "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России.