https://ria.ru/20230117/vaktsinatsiya-1845376128.html

Пандемия повлияла на репродуктивное здоровье россиян, заявил Мурашко

Пандемия повлияла на репродуктивное здоровье россиян, заявил Мурашко - РИА Новости, 17.01.2023

Пандемия повлияла на репродуктивное здоровье россиян, заявил Мурашко

Пандемия коронавируса сказалась на репродуктивном здоровье россиян, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T10:21

2023-01-17T10:21

2023-01-17T16:10

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пандемия коронавируса сказалась на репродуктивном здоровье россиян, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.По его словам, сегодня необходимо продолжить работу по своевременной вакцинации мужчин и женщин на этапе планирования рождения детей, а также беременных.На прошлой неделе директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что обновлять состав вакцин от коронавируса необходимо раз в девять-десять месяцев. Кроме того, несколькими днями ранее ученый сообщил РИА Новости о начале работы над препаратом, который будет давать защиту против новых штаммов.Первый в России случай заражения новым вариантом омикрон-штамма "кракен" обнаружили в Пензенской области 12 января. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что новых ограничений в связи с этим вводить не планируется. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА Новости, что вариант "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России.

https://ria.ru/20230113/izolyatsiya-1844599119.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, михаил мурашко, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19