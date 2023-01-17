https://ria.ru/20230117/vakansii-1845350938.html

Названы самые необычные вакансии января

Названы самые необычные вакансии января - РИА Новости, 17.01.2023

Названы самые необычные вакансии января

Микробиолог, эксперт по оценке качества продуктов, а также изготовители начинки для круассанов и съемных протезов вошли в топ-10 необычных вакансий января... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T07:12

2023-01-17T07:12

2023-01-17T10:34

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хабаровск

смоленская область

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Микробиолог, эксперт по оценке качества продуктов, а также изготовители начинки для круассанов и съемных протезов вошли в топ-10 необычных вакансий января сервиса Работа.ру, который есть у РИА Новости. Согласно данным рейтинга, в Хабаровске ищут микробиолога для работы с микроорганизмами 3-4 группы патогенности и с диагностическими средами. От соискателя требуется опыт работы от одного года и навык работы с питательными средами и музейными штаммами микроорганизмов. В Москве ищут сюрвейера - эксперта по качеству продуктов питания, в частности, овощей, фруктов, ягод. Жиловщик - специалист по разделке мяса и субпродуктов - требуется в Смоленской области, а бюро праздников в Омске необходим holiday manager. Сотруднику предстоит работать с клиентской базой из детских садов и школ, назначать мероприятия и вести отчетность. Техник-бюгелист с опытом от трех лет требуется в Москве, на должность готовы рассмотреть пенсионеров и людей с инвалидностью. Специалисту предстоит изготавливать съемные протезы, в том числе балочные и бюгельные конструкции. Строительная компания в Ижевске ищет чистильщика. В его обязанности входит зачистка резервуаров с помощью "Камаза" и механическая погрузка отложений в емкости для утилизации. Работника, который будет готовить начинки для круассанов и выпечки разыскивают в цех слоеных изделий в Санкт-Петербурге. Также в Северной столице требуется утюжильщик - человек. который будет проводить влажно-тепловую обработку полуфабрикатов, а также окончательную обработку готовых изделий. В Москве нужны металловед и тигельщик. В обязанности первого специалиста входит химический анализ металлов, причем часть работы имеет разъездной характер с дорогим оборудованием, что требует от кандидата педантичности и аккуратности. Основная обязанность тигельщика - работа на постпечатном оборудовании: вырубка, фальцовка, листоподборка, брошюровка и ламинация.

https://ria.ru/20230117/kurer-1845340275.html

https://ria.ru/20230116/rabota-1845073510.html

москва

хабаровск

смоленская область

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общество, москва, хабаровск, смоленская область, навигатор абитуриента