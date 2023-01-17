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На "Уралхим" составили протокол за утечку персональных данных сотрудников - РИА Новости, 17.01.2023
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На "Уралхим" составили протокол за утечку персональных данных сотрудников
На "Уралхим" составили протокол за утечку персональных данных сотрудников - РИА Новости, 17.01.2023
На "Уралхим" составили протокол за утечку персональных данных сотрудников
Мировой суд Пресненского района Москвы зарегистрировал протокол, составленный в отношении объединенной химической компании "Уралхим" за утечку персональных... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:22
2023-01-17T17:22
происшествия
москва
россия
уралхим
персональные данные
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мировой суд Пресненского района Москвы зарегистрировал протокол, составленный в отношении объединенной химической компании "Уралхим" за утечку персональных данных сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы. "Дело об административном правонарушении в отношении АО "ОХК "УРАЛХИМ" зарегистрировано 13 января, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. По части 1 статьи 13.11 КоАП "Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных" компании грозит штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей. В суде уточнили, что протокол составлен из-за появления в общем доступе в Telegram-каналах базы данных сотрудников "Уралхима". Объединенная химическая компания "Уралхим" - одна из наиболее крупных фирм в России и Восточной Европе в сфере производства минеральных удобрений. Владеет большим пакетом акций крупнейшего в мире производителя калийных удобрений "Уралкалий".
https://ria.ru/20230113/utechka-1844630648.html
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происшествия, москва, россия, уралхим, персональные данные
Происшествия, Москва, Россия, Уралхим, персональные данные
17:22 17.01.2023
 
На "Уралхим" составили протокол за утечку персональных данных сотрудников

Суд зарегистрировал протокол против "Уралхим" за утечку персональных данных сотрудников

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мировой суд Пресненского района Москвы зарегистрировал протокол, составленный в отношении объединенной химической компании "Уралхим" за утечку персональных данных сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
"Дело об административном правонарушении в отношении АО "ОХК "УРАЛХИМ" зарегистрировано 13 января, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Уфу - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 14:28
Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах за утечку личных данных
По части 1 статьи 13.11 КоАП "Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных" компании грозит штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей.
В суде уточнили, что протокол составлен из-за появления в общем доступе в Telegram-каналах базы данных сотрудников "Уралхима".
Объединенная химическая компания "Уралхим" - одна из наиболее крупных фирм в России и Восточной Европе в сфере производства минеральных удобрений. Владеет большим пакетом акций крупнейшего в мире производителя калийных удобрений "Уралкалий".
Магазин Спортмастер - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 16:20
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "Спортмастера"
 
ПроисшествияМоскваРоссияУралхимперсональные данные
 
 
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