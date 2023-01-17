https://ria.ru/20230117/uralkhim-1845544624.html

На "Уралхим" составили протокол за утечку персональных данных сотрудников

На "Уралхим" составили протокол за утечку персональных данных сотрудников - РИА Новости, 17.01.2023

На "Уралхим" составили протокол за утечку персональных данных сотрудников

Мировой суд Пресненского района Москвы зарегистрировал протокол, составленный в отношении объединенной химической компании "Уралхим" за утечку персональных... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:22

2023-01-17T17:22

2023-01-17T17:22

происшествия

москва

россия

уралхим

персональные данные

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мировой суд Пресненского района Москвы зарегистрировал протокол, составленный в отношении объединенной химической компании "Уралхим" за утечку персональных данных сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы. "Дело об административном правонарушении в отношении АО "ОХК "УРАЛХИМ" зарегистрировано 13 января, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. По части 1 статьи 13.11 КоАП "Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных" компании грозит штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей. В суде уточнили, что протокол составлен из-за появления в общем доступе в Telegram-каналах базы данных сотрудников "Уралхима". Объединенная химическая компания "Уралхим" - одна из наиболее крупных фирм в России и Восточной Европе в сфере производства минеральных удобрений. Владеет большим пакетом акций крупнейшего в мире производителя калийных удобрений "Уралкалий".

https://ria.ru/20230113/utechka-1844630648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, уралхим, персональные данные