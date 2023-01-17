22:55 17.01.2023 (обновлено: 22:57 17.01.2023)
Байден и Шольц обсудили по телефону помощь Украине
Белый дом сообщил, что Байден и Шольц обсудили по телефону постоянную поддержку Украины
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которого обсудил помощь Украине, говорится в опубликованном сообщении Белого дома.
"Президент Джо Байден говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры обсудили постоянную поддержку Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Байден и Шольц также выступили с осуждением России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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