https://ria.ru/20230117/ukraina-1845575094.html
Глава ГА ООН выступил за восстановление мира на Украине
Глава ГА ООН выступил за восстановление мира на Украине - РИА Новости, 17.01.2023
Глава ГА ООН выступил за восстановление мира на Украине
Председатель Генеральной ассамблеи ООН Чаба Короши призвал страны использовать все каналы для восстановления мира на Украине в соответствии с Уставом ООН. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:39
2023-01-17T18:39
2023-01-17T18:43
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ООН, 17 янв – РИА Новости. Председатель Генеральной ассамблеи ООН Чаба Короши призвал страны использовать все каналы для восстановления мира на Украине в соответствии с Уставом ООН. Он отметил, что конфликт унес уже "десятки, если не сотни тысяч жизней" и "до основания потряс многостороннюю систему". "Я призываю вас использовать все каналы для восстановления мира в соответствии с Уставом ООН", - сказал Короши, выступая с речью по поводу своих приоритетов на 2023 год.
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в мире, украина, оон
18:39 17.01.2023 (обновлено: 18:43 17.01.2023)
Глава ГА ООН выступил за восстановление мира на Украине
Глава ГА ООН Короши призвал использовать все каналы для восстановления мира на Украине
ООН, 17 янв – РИА Новости. Председатель Генеральной ассамблеи ООН Чаба Короши призвал страны использовать все каналы для восстановления мира на Украине в соответствии с Уставом ООН.
Он отметил, что конфликт унес уже "десятки, если не сотни тысяч жизней" и "до основания потряс многостороннюю систему".
"Я призываю вас использовать все каналы для восстановления мира в соответствии с Уставом ООН", - сказал Короши, выступая с речью по поводу своих приоритетов на 2023 год.