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Глава ГА ООН выступил за восстановление мира на Украине - РИА Новости, 17.01.2023
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Глава ГА ООН выступил за восстановление мира на Украине
Глава ГА ООН выступил за восстановление мира на Украине - РИА Новости, 17.01.2023
Глава ГА ООН выступил за восстановление мира на Украине
Председатель Генеральной ассамблеи ООН Чаба Короши призвал страны использовать все каналы для восстановления мира на Украине в соответствии с Уставом ООН. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:39
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ООН, 17 янв – РИА Новости. Председатель Генеральной ассамблеи ООН Чаба Короши призвал страны использовать все каналы для восстановления мира на Украине в соответствии с Уставом ООН. Он отметил, что конфликт унес уже "десятки, если не сотни тысяч жизней" и "до основания потряс многостороннюю систему". "Я призываю вас использовать все каналы для восстановления мира в соответствии с Уставом ООН", - сказал Короши, выступая с речью по поводу своих приоритетов на 2023 год.
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в мире, украина, оон
В мире, Украина, ООН
18:39 17.01.2023 (обновлено: 18:43 17.01.2023)
 
Глава ГА ООН выступил за восстановление мира на Украине

Глава ГА ООН Короши призвал использовать все каналы для восстановления мира на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги Украины
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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ООН, 17 янв – РИА Новости. Председатель Генеральной ассамблеи ООН Чаба Короши призвал страны использовать все каналы для восстановления мира на Украине в соответствии с Уставом ООН.
Он отметил, что конфликт унес уже "десятки, если не сотни тысяч жизней" и "до основания потряс многостороннюю систему".
"Я призываю вас использовать все каналы для восстановления мира в соответствии с Уставом ООН", - сказал Короши, выступая с речью по поводу своих приоритетов на 2023 год.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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В миреУкраинаООН
 
 
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