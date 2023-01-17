https://ria.ru/20230117/ukraina-1845575094.html

Глава ГА ООН выступил за восстановление мира на Украине

Глава ГА ООН выступил за восстановление мира на Украине - РИА Новости, 17.01.2023

Глава ГА ООН выступил за восстановление мира на Украине

Председатель Генеральной ассамблеи ООН Чаба Короши призвал страны использовать все каналы для восстановления мира на Украине в соответствии с Уставом ООН. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T18:39

2023-01-17T18:39

2023-01-17T18:43

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оон

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ООН, 17 янв – РИА Новости. Председатель Генеральной ассамблеи ООН Чаба Короши призвал страны использовать все каналы для восстановления мира на Украине в соответствии с Уставом ООН. Он отметил, что конфликт унес уже "десятки, если не сотни тысяч жизней" и "до основания потряс многостороннюю систему". "Я призываю вас использовать все каналы для восстановления мира в соответствии с Уставом ООН", - сказал Короши, выступая с речью по поводу своих приоритетов на 2023 год.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

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