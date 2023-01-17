https://ria.ru/20230117/ukraina-1845536754.html

ВСУ роют окопы на границе с Белоруссией, сообщили СМИ

ВСУ роют окопы на границе с Белоруссией, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.01.2023

ВСУ роют окопы на границе с Белоруссией, сообщили СМИ

Украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, передает телеканал NBC. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:56

2023-01-17T16:56

2023-01-17T16:56

александр лукашенко

вадим пристайко

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, передает телеканал NBC. "Первоначально построенные в апреле, украинские военные продолжают совершенствовать и укреплять оборону", - говорится в сообщении телеканала. По данным NBC, украинцы роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы с Белоруссией, укрепляя 1,5-метровые земляные стены досками, через каждые несколько метров бревна образуют своего рода укрытие - импровизированную крышу, покрытую ветвями и землей для маскировки. "Мы строим эти укрепления во всех зонах нашей ответственности, чтобы иметь возможность скрытно обороняться и проводить контрнаступления. Потенциальное наступление со стороны Белоруссии может начаться откуда угодно. Вот почему мы готовимся ко всем сценариям", - приводит телеканал слова украинского старшего лейтенанта по имени Антон. При этом представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью NBC, что наступление сил РФ вероятнее может начаться с других направлений. Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией, опасаясь наступления с этого направления. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно говорил, что белорусские военнослужащие и военная техника не участвуют в боевых действиях на Украине, у РФ достаточно военных для проведения спецоперации, белорусские военные России там не нужны. Он пояснял, что участие Белоруссии в специальной военной операции ограничено тем, что страна "блокировала запад и юго-запад Белоруссии, чтобы Россию не ударили в спину (военные стран НАТО – ред.)". Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Вскоре первые российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории

https://ria.ru/20230115/belorussiya-1845043343.html

https://ria.ru/20230113/ucheniya-1844593445.html

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россия

белоруссия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр лукашенко, вадим пристайко, владимир путин, украина, россия, белоруссия, нато, в мире