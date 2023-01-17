ВСУ роют окопы на границе с Белоруссией, сообщили СМИ
NBC: ВСУ усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией
© Фото : Государственный пограничный комитет Республики БеларусьБелорусские пограничники на границе с Украиной
Белорусские пограничники на границе с Украиной. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, передает телеканал NBC.
"Первоначально построенные в апреле, украинские военные продолжают совершенствовать и укреплять оборону", - говорится в сообщении телеканала.
По данным NBC, украинцы роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы с Белоруссией, укрепляя 1,5-метровые земляные стены досками, через каждые несколько метров бревна образуют своего рода укрытие - импровизированную крышу, покрытую ветвями и землей для маскировки.
"Мы строим эти укрепления во всех зонах нашей ответственности, чтобы иметь возможность скрытно обороняться и проводить контрнаступления. Потенциальное наступление со стороны Белоруссии может начаться откуда угодно. Вот почему мы готовимся ко всем сценариям", - приводит телеканал слова украинского старшего лейтенанта по имени Антон.
При этом представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью NBC, что наступление сил РФ вероятнее может начаться с других направлений.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией, опасаясь наступления с этого направления.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно говорил, что белорусские военнослужащие и военная техника не участвуют в боевых действиях на Украине, у РФ достаточно военных для проведения спецоперации, белорусские военные России там не нужны. Он пояснял, что участие Белоруссии в специальной военной операции ограничено тем, что страна "блокировала запад и юго-запад Белоруссии, чтобы Россию не ударили в спину (военные стран НАТО – ред.)".
Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Вскоре первые российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории