Рейтинг@Mail.ru
ВСУ роют окопы на границе с Белоруссией, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/ukraina-1845536754.html
ВСУ роют окопы на границе с Белоруссией, сообщили СМИ
ВСУ роют окопы на границе с Белоруссией, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.01.2023
ВСУ роют окопы на границе с Белоруссией, сообщили СМИ
Украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, передает телеканал NBC. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:56
2023-01-17T16:56
александр лукашенко
вадим пристайко
владимир путин
украина
россия
белоруссия
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845049328_0:0:901:507_1920x0_80_0_0_2659c9d7be0e68ed6a94c765aacd47c8.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, передает телеканал NBC. "Первоначально построенные в апреле, украинские военные продолжают совершенствовать и укреплять оборону", - говорится в сообщении телеканала. По данным NBC, украинцы роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы с Белоруссией, укрепляя 1,5-метровые земляные стены досками, через каждые несколько метров бревна образуют своего рода укрытие - импровизированную крышу, покрытую ветвями и землей для маскировки. "Мы строим эти укрепления во всех зонах нашей ответственности, чтобы иметь возможность скрытно обороняться и проводить контрнаступления. Потенциальное наступление со стороны Белоруссии может начаться откуда угодно. Вот почему мы готовимся ко всем сценариям", - приводит телеканал слова украинского старшего лейтенанта по имени Антон. При этом представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью NBC, что наступление сил РФ вероятнее может начаться с других направлений. Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией, опасаясь наступления с этого направления. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно говорил, что белорусские военнослужащие и военная техника не участвуют в боевых действиях на Украине, у РФ достаточно военных для проведения спецоперации, белорусские военные России там не нужны. Он пояснял, что участие Белоруссии в специальной военной операции ограничено тем, что страна "блокировала запад и юго-запад Белоруссии, чтобы Россию не ударили в спину (военные стран НАТО – ред.)". Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Вскоре первые российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории
https://ria.ru/20230115/belorussiya-1845043343.html
https://ria.ru/20230113/ucheniya-1844593445.html
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845049328_70:0:782:534_1920x0_80_0_0_b4e47c1797fde9cd128e64cab25627d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, вадим пристайко, владимир путин, украина, россия, белоруссия, нато, в мире
Александр Лукашенко, Вадим Пристайко, Владимир Путин, Украина, Россия, Белоруссия, НАТО, В мире
16:56 17.01.2023
 
ВСУ роют окопы на границе с Белоруссией, сообщили СМИ

NBC: ВСУ усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией

© Фото : Государственный пограничный комитет Республики БеларусьБелорусские пограничники на границе с Украиной
Белорусские пограничники на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Белорусские пограничники на границе с Украиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, передает телеканал NBC.
"Первоначально построенные в апреле, украинские военные продолжают совершенствовать и укреплять оборону", - говорится в сообщении телеканала.
Белорусский военный на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 19:45Специальная военная операция на Украине
Белоруссия заявила о готовности к провокациям со стороны Украины
По данным NBC, украинцы роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы с Белоруссией, укрепляя 1,5-метровые земляные стены досками, через каждые несколько метров бревна образуют своего рода укрытие - импровизированную крышу, покрытую ветвями и землей для маскировки.
"Мы строим эти укрепления во всех зонах нашей ответственности, чтобы иметь возможность скрытно обороняться и проводить контрнаступления. Потенциальное наступление со стороны Белоруссии может начаться откуда угодно. Вот почему мы готовимся ко всем сценариям", - приводит телеканал слова украинского старшего лейтенанта по имени Антон.
При этом представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью NBC, что наступление сил РФ вероятнее может начаться с других направлений.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией, опасаясь наступления с этого направления.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно говорил, что белорусские военнослужащие и военная техника не участвуют в боевых действиях на Украине, у РФ достаточно военных для проведения спецоперации, белорусские военные России там не нужны. Он пояснял, что участие Белоруссии в специальной военной операции ограничено тем, что страна "блокировала запад и юго-запад Белоруссии, чтобы Россию не ударили в спину (военные стран НАТО – ред.)".
Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Вскоре первые российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории
Самолеты Су-25 авиационной группы Военно-воздушных сил Белоруссии во время совместных российско-белорусских учений - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 12:23
В Киеве не увидели прямой угрозы Украине от учений России и Белоруссии
 
Александр ЛукашенкоВадим ПристайкоВладимир ПутинУкраинаРоссияБелоруссияНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала