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В Киеве заявили, что не могут остановить непобедимое оружие Путина
В Киеве заявили, что не могут остановить непобедимое оружие Путина - РИА Новости, 17.01.2023
В Киеве заявили, что не могут остановить непобедимое оружие Путина
Российские ракеты практически невозможно уничтожить силами украинской ПВО, поэтому они могут в любое время поразить центры принятия решений в Киеве, заявил... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:36
2023-01-17T15:36
2023-01-17T18:27
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские ракеты практически невозможно уничтожить силами украинской ПВО, поэтому они могут в любое время поразить центры принятия решений в Киеве, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По словам эксперта, российские Вооруженные силы спокойно могут поразить президентскую администрацию, главные узлы веток власти. Удары по Киеву показали, что силы противовоздушной обороны республики не способны прикрыть столицу и другие города, резюмировал Соскин.Российская армия начала уничтожать критическую инфраструктуру Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября, за которым, по оценке Москвы, стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся исключительно по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Президент Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
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политика, украина, россия, владимир путин, киев
Политика, Украина, Россия, Владимир Путин, Киев
15:36 17.01.2023 (обновлено: 18:27 17.01.2023)
В Киеве заявили, что не могут остановить непобедимое оружие Путина
Экс-советник президента Украины Соскин заявил о неспособности ПВО сбить российские ракеты
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Российские ракеты практически невозможно уничтожить силами украинской ПВО, поэтому они могут в любое время поразить центры принятия решений в Киеве, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале
.
"Оказывается, их (российские ракеты. — Прим. ред.) не сбивают. Вообще сбить их нельзя", — подчеркнул он.
По словам эксперта, российские Вооруженные силы спокойно могут поразить президентскую администрацию, главные узлы веток власти. Удары по Киеву показали, что силы противовоздушной обороны республики не способны прикрыть столицу и другие города, резюмировал Соскин.
Российская армия начала уничтожать критическую инфраструктуру Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября, за которым, по оценке Москвы, стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся исключительно по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.