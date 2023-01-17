Министр обороны Латвии прибыла с визитом на Украину
Спикер парламента Украины Стефанчук обсудил с министром обороны Латвии Мурниеце вооружение
© Фото : пресс-служба аппарата Верховной Рады УкраиныСпикер парламента Украины Руслан Стефанчук и министр обороны Латвии Инара Мурниеце
© Фото : пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины
Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук и министр обороны Латвии Инара Мурниеце
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук по итогам встречи с находящейся с визитом в Киеве министром обороны Латвии Инарой Мурниеце сообщил, что стороны обсудили необходимые украинским военным виды вооружения.
Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на латвийского министра обороны Инару Мурниеце, Латвия рассматривает возможность передачи Киеву ракет для американских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, а также беспилотников.
"Рад приветствовать с первым визитом на Украину после назначения на должность министром обороны Латвийской Республики Инару Мурниеце. Поблагодарил Латвию за предоставление Украине оружия, боеприпасов и военной амуниции, ведь именно Латвия - среди мировых лидеров по объемам предоставления нам военной помощи в соотношении к ВВП", - приводит слова Стефанчука Telegram-канал украинского парламента.
Стефанчук подчеркнул, что заручился поддержкой обороноспособности Украины, предметно обсудив необходимые виды вооружения.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.