https://ria.ru/20230117/ukraina-1845480467.html

Министр обороны Латвии прибыла с визитом на Украину

Министр обороны Латвии прибыла с визитом на Украину - РИА Новости, 17.01.2023

Министр обороны Латвии прибыла с визитом на Украину

Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук по итогам встречи с находящейся с визитом в Киеве министром обороны Латвии Инарой Мурниеце сообщил, что стороны... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:20

2023-01-17T14:20

2023-01-17T14:20

латвия

в мире

украина

руслан стефанчук

инара мурниеце

оружие

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук по итогам встречи с находящейся с визитом в Киеве министром обороны Латвии Инарой Мурниеце сообщил, что стороны обсудили необходимые украинским военным виды вооружения. Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на латвийского министра обороны Инару Мурниеце, Латвия рассматривает возможность передачи Киеву ракет для американских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, а также беспилотников. "Рад приветствовать с первым визитом на Украину после назначения на должность министром обороны Латвийской Республики Инару Мурниеце. Поблагодарил Латвию за предоставление Украине оружия, боеприпасов и военной амуниции, ведь именно Латвия - среди мировых лидеров по объемам предоставления нам военной помощи в соотношении к ВВП", - приводит слова Стефанчука Telegram-канал украинского парламента. Стефанчук подчеркнул, что заручился поддержкой обороноспособности Украины, предметно обсудив необходимые виды вооружения. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845451330.html

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845460364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

латвия, в мире, украина, руслан стефанчук, инара мурниеце, оружие