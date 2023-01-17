https://ria.ru/20230117/ukraina-1845474085.html
СБУ обвинила сотрудницу ведомственного НИИ в поддержке России
СБУ обвинила сотрудницу ведомственного НИИ в поддержке России - РИА Новости, 17.01.2023
СБУ обвинила сотрудницу ведомственного НИИ в поддержке России
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила сотрудницу ведомственного научно-исследовательского учреждения в поддержке РФ и в антиукраинской деятельности. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:07
2023-01-17T14:07
2023-01-17T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила сотрудницу ведомственного научно-исследовательского учреждения в поддержке РФ и в антиукраинской деятельности. "Служба безопасности продолжает системную очистку собственных рядов. Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР разоблачили в антиукраинской деятельности чиновницу ведомственного научно-исследовательского учреждения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным службы безопасности, женщине сообщено о подозрении по части 3 статьи 436-2 уголовного кодекса Украины "оправдание, признание правомерной, возражения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, служба безопасности украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ обвинила сотрудницу ведомственного НИИ в поддержке России
СБУ обвинила сотрудницу ведомственного НИИ в антиукраинской деятельности