https://ria.ru/20230117/ukraina-1845474085.html

СБУ обвинила сотрудницу ведомственного НИИ в поддержке России

СБУ обвинила сотрудницу ведомственного НИИ в поддержке России - РИА Новости, 17.01.2023

СБУ обвинила сотрудницу ведомственного НИИ в поддержке России

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила сотрудницу ведомственного научно-исследовательского учреждения в поддержке РФ и в антиукраинской деятельности. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:07

2023-01-17T14:07

2023-01-17T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

служба безопасности украины

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила сотрудницу ведомственного научно-исследовательского учреждения в поддержке РФ и в антиукраинской деятельности. "Служба безопасности продолжает системную очистку собственных рядов. Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР разоблачили в антиукраинской деятельности чиновницу ведомственного научно-исследовательского учреждения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным службы безопасности, женщине сообщено о подозрении по части 3 статьи 436-2 уголовного кодекса Украины "оправдание, признание правомерной, возражения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, россия, ситуация в днр и лнр