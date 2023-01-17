Рейтинг@Mail.ru
СБУ обвинила сотрудницу ведомственного НИИ в поддержке России - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/ukraina-1845474085.html
СБУ обвинила сотрудницу ведомственного НИИ в поддержке России
СБУ обвинила сотрудницу ведомственного НИИ в поддержке России - РИА Новости, 17.01.2023
СБУ обвинила сотрудницу ведомственного НИИ в поддержке России
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила сотрудницу ведомственного научно-исследовательского учреждения в поддержке РФ и в антиукраинской деятельности. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:07
2023-01-17T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/78/1552167888_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_7d6b826157a3d8ed76d4fa65473633f0.jpg
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила сотрудницу ведомственного научно-исследовательского учреждения в поддержке РФ и в антиукраинской деятельности. "Служба безопасности продолжает системную очистку собственных рядов. Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР разоблачили в антиукраинской деятельности чиновницу ведомственного научно-исследовательского учреждения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным службы безопасности, женщине сообщено о подозрении по части 3 статьи 436-2 уголовного кодекса Украины "оправдание, признание правомерной, возражения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/78/1552167888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d48f37ac9ba2413030e01227bff8c0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, служба безопасности украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:07 17.01.2023
 
СБУ обвинила сотрудницу ведомственного НИИ в поддержке России

СБУ обвинила сотрудницу ведомственного НИИ в антиукраинской деятельности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила сотрудницу ведомственного научно-исследовательского учреждения в поддержке РФ и в антиукраинской деятельности.
"Служба безопасности продолжает системную очистку собственных рядов. Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР разоблачили в антиукраинской деятельности чиновницу ведомственного научно-исследовательского учреждения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным службы безопасности, женщине сообщено о подозрении по части 3 статьи 436-2 уголовного кодекса Украины "оправдание, признание правомерной, возражения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября 2022, 08:00Религия
"Так мы покончим с Россией". Что задумали в Киеве
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала