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Президент Литвы выразил опасение, что на Западе могут "устать" от Украины - РИА Новости, 17.01.2023
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Президент Литвы выразил опасение, что на Западе могут "устать" от Украины
Президент Литвы выразил опасение, что на Западе могут "устать" от Украины - РИА Новости, 17.01.2023
Президент Литвы выразил опасение, что на Западе могут "устать" от Украины
Президент Литвы Гитанас Науседа выразил опасение, что население стран Запада может "устать" от конфликта на Украине, что замедлит оказание Киеву военной помощи. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:42
2023-01-17T14:05
в мире
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гитанас науседа
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европа
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил опасение, что население стран Запада может "устать" от конфликта на Украине, что замедлит оказание Киеву военной помощи. "У нас есть беспокойство, что западные сообщества могут устать от... (конфликта на Украине - ред.), потому что есть несколько особенностей, которые утомляют западное сообщество, прежде всего высокая инфляция, инфляция энергоресурсов. Мы не особо привыкли к такому уровню инфляции, как 10%, 15% или даже 20% в некоторых странах. Это означает, что поскольку в наших странах демократические правила, политики будут уделять больше внимания и этим проблемам", - сказал Науседа в ходе панельной дискуссии "Защищая Европу" на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на сайте форума. По его словам, в Литве "99,9% населения активно поддерживают Украину", поэтому он "даже не может представить", чтобы в Литве прошли демонстрации против военной помощи Киеву. "Они, вероятно, не собрали бы и 200 человек", - считает он. "Но понимаю, что ситуация в некоторых других странах другая. Президент (Польши Анджей) Дуда упомянул, что отношение немецкого общества меняется... мнение немецкого общества совершенно иное по сравнению с литовским. Это причина, почему политики вынуждены принимать во внимание эту ситуацию, и иногда это объясняет, почему решения от важных стран Евросоюза и НАТО появляются позже, нежели мы все ожидали и хотели", - сказал Науседа, комментируя информацию о том, что Германия задерживает передачу Киеву танков Leopard. Газета Politico в январе писала, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял журналистам, что правительство Германии в настоящее время не намерено поставлять Киеву танки Leopard 2. Как комментировал этот вопрос сам канцлер ФРГ Олаф Шольц, Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками, поспешных решений не будет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230117/chellendzher-1845341049.html
https://ria.ru/20230117/ukraina-1845397213.html
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в мире, украина, гитанас науседа, литва, европа
В мире, Украина, Гитанас Науседа, Литва, Европа
13:42 17.01.2023 (обновлено: 14:05 17.01.2023)
 
Президент Литвы выразил опасение, что на Западе могут "устать" от Украины

Президент Литвы Науседа: население стран Запада может устать от конфликта на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил опасение, что население стран Запада может "устать" от конфликта на Украине, что замедлит оказание Киеву военной помощи.
"У нас есть беспокойство, что западные сообщества могут устать от... (конфликта на Украине - ред.), потому что есть несколько особенностей, которые утомляют западное сообщество, прежде всего высокая инфляция, инфляция энергоресурсов. Мы не особо привыкли к такому уровню инфляции, как 10%, 15% или даже 20% в некоторых странах. Это означает, что поскольку в наших странах демократические правила, политики будут уделять больше внимания и этим проблемам", - сказал Науседа в ходе панельной дискуссии "Защищая Европу" на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на сайте форума.
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По его словам, в Литве "99,9% населения активно поддерживают Украину", поэтому он "даже не может представить", чтобы в Литве прошли демонстрации против военной помощи Киеву. "Они, вероятно, не собрали бы и 200 человек", - считает он.
"Но понимаю, что ситуация в некоторых других странах другая. Президент (Польши Анджей) Дуда упомянул, что отношение немецкого общества меняется... мнение немецкого общества совершенно иное по сравнению с литовским. Это причина, почему политики вынуждены принимать во внимание эту ситуацию, и иногда это объясняет, почему решения от важных стран Евросоюза и НАТО появляются позже, нежели мы все ожидали и хотели", - сказал Науседа, комментируя информацию о том, что Германия задерживает передачу Киеву танков Leopard.
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Газета Politico в январе писала, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял журналистам, что правительство Германии в настоящее время не намерено поставлять Киеву танки Leopard 2. Как комментировал этот вопрос сам канцлер ФРГ Олаф Шольц, Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками, поспешных решений не будет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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