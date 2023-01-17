https://ria.ru/20230117/ukraina-1845451330.html

Немцы рассказали, какую эвтаназию Украине приготовили на Западе

Немцы рассказали, какую эвтаназию Украине приготовили на Западе - РИА Новости, 17.01.2023

Немцы рассказали, какую эвтаназию Украине приготовили на Западе

Читатели немецкой газеты Die Welt критически высказались о заявлении министра экономики страны Роберта Хабека, призвавшего разрешить Польше и другим странам... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:28

2023-01-17T13:28

2023-01-17T16:32

в мире

украина

роберт хабек

анджей дуда

польша

киев

нато

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt критически высказались о заявлении министра экономики страны Роберта Хабека, призвавшего разрешить Польше и другим странам присылать Украине немецкие танки Leopard 2.Многие комментаторы уверены, что снабжение киевского режима военной техникой может лишь усложнить конфликт и привести к дальнейшей эскалации."Вот именно, продолжайте лить масло, пока вся Украина не сгорит, вот это действительно большое подспорье, эвтаназия, сделанная Хабеком", — съязвил пользователь с ником Walter v. d. Frankenfurt."Вы должны решить этот вопрос очень быстро, при этом не в пользу Киева. Тогда у Зеленского появится ясность и он сможет сосредоточиться на мирных переговорах", — считает Lars."Он определенно хочет втянуть Запад и прежде всего Германию в конфликт, последствия которого должны быть известны всем. К сожалению, его не интересуют дипломатия и разрядка, и плохо то, что Польша готова пойти на это. У двух стран давно есть план", — посетовала Stefanie L."Почему олигархическая экономика Украины не создает собственную военную промышленность? Пришло время поставить условия на дальнейшую поддержку. А заготовку многообещающих мирных переговоров нужно передать в Киев", — написал Robert SP.На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Польша является инициатором создания этого объединения.Несколькими днями ранее газета Politico написала, что Париж и Варшава подталкивают Берлин к отправке танков Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял журналистам, что правительство в настоящее время не планирует поставлять Киеву Leopard 2. Как комментировал этот вопрос сам канцлер Олаф Шольц, Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками, поспешных решений не будет.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230117/germaniya-1845401034.html

https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845366953.html

https://ria.ru/20230116/stoltenberg-1845318653.html

украина

польша

киев

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, роберт хабек, анджей дуда, польша, киев, нато