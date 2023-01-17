https://ria.ru/20230117/ukraina-1845451330.html
Немцы рассказали, какую эвтаназию Украине приготовили на Западе
Немцы рассказали, какую эвтаназию Украине приготовили на Западе - РИА Новости, 17.01.2023
Немцы рассказали, какую эвтаназию Украине приготовили на Западе
Читатели немецкой газеты Die Welt критически высказались о заявлении министра экономики страны Роберта Хабека, призвавшего разрешить Польше и другим странам... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:28
2023-01-17T13:28
2023-01-17T16:32
в мире
украина
роберт хабек
анджей дуда
польша
киев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109425_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_745264fb45bc633557a168d0aed377c9.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt критически высказались о заявлении министра экономики страны Роберта Хабека, призвавшего разрешить Польше и другим странам присылать Украине немецкие танки Leopard 2.Многие комментаторы уверены, что снабжение киевского режима военной техникой может лишь усложнить конфликт и привести к дальнейшей эскалации."Вот именно, продолжайте лить масло, пока вся Украина не сгорит, вот это действительно большое подспорье, эвтаназия, сделанная Хабеком", — съязвил пользователь с ником Walter v. d. Frankenfurt."Вы должны решить этот вопрос очень быстро, при этом не в пользу Киева. Тогда у Зеленского появится ясность и он сможет сосредоточиться на мирных переговорах", — считает Lars."Он определенно хочет втянуть Запад и прежде всего Германию в конфликт, последствия которого должны быть известны всем. К сожалению, его не интересуют дипломатия и разрядка, и плохо то, что Польша готова пойти на это. У двух стран давно есть план", — посетовала Stefanie L."Почему олигархическая экономика Украины не создает собственную военную промышленность? Пришло время поставить условия на дальнейшую поддержку. А заготовку многообещающих мирных переговоров нужно передать в Киев", — написал Robert SP.На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Польша является инициатором создания этого объединения.Несколькими днями ранее газета Politico написала, что Париж и Варшава подталкивают Берлин к отправке танков Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял журналистам, что правительство в настоящее время не планирует поставлять Киеву Leopard 2. Как комментировал этот вопрос сам канцлер Олаф Шольц, Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками, поспешных решений не будет.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230117/germaniya-1845401034.html
https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845366953.html
https://ria.ru/20230116/stoltenberg-1845318653.html
украина
польша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109425_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_9f6cec601bb618575dc8de55f4b23890.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, роберт хабек, анджей дуда, польша, киев, нато
В мире, Украина, Роберт Хабек, Анджей Дуда, Польша, Киев, НАТО
13:28 17.01.2023 (обновлено: 16:32 17.01.2023)
Немцы рассказали, какую эвтаназию Украине приготовили на Западе
Читатели Die Welt сравнили намерения Германии прислать Украине танки Leopard с эвтаназией
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
критически высказались о заявлении министра экономики страны Роберта Хабека, призвавшего разрешить Польше и другим странам присылать Украине немецкие танки Leopard 2.
Многие комментаторы уверены, что снабжение киевского режима военной техникой может лишь усложнить конфликт и привести к дальнейшей эскалации.
"Вот именно, продолжайте лить масло, пока вся Украина не сгорит, вот это действительно большое подспорье, эвтаназия, сделанная Хабеком", — съязвил пользователь с ником Walter v. d. Frankenfurt.
"Вы должны решить этот вопрос очень быстро, при этом не в пользу Киева. Тогда у Зеленского появится ясность и он сможет сосредоточиться на мирных переговорах", — считает Lars.
"Он требует и требует, чтобы мы наконец сказали "нет" и тем самым вынудили его к мирным переговорам, иначе это не будет иметь никакого конца или, наоборот, приведет к очень плохому концу", — высказался Reinhold K.
"Он определенно хочет втянуть Запад и прежде всего Германию в конфликт, последствия которого должны быть известны всем. К сожалению, его не интересуют дипломатия и разрядка, и плохо то, что Польша готова пойти на это. У двух стран давно есть план", — посетовала Stefanie L.
"Почему олигархическая экономика Украины не создает собственную военную промышленность? Пришло время поставить условия на дальнейшую поддержку. А заготовку многообещающих мирных переговоров нужно передать в Киев", — написал Robert SP.
На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове
, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Польша является инициатором создания этого объединения.
Несколькими днями ранее газета Politico написала, что Париж и Варшава подталкивают Берлин к отправке танков Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял журналистам, что правительство в настоящее время не планирует поставлять Киеву Leopard 2. Как комментировал этот вопрос сам канцлер Олаф Шольц, Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками, поспешных решений не будет.
На фоне российской спецоперации на Украине США
и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва
, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.