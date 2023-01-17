https://ria.ru/20230117/ukraina-1845426368.html

Кличко заявил о "позитивных решениях" Германии по оружию

Кличко заявил о "позитивных решениях" Германии по оружию - РИА Новости, 17.01.2023

Кличко заявил о "позитивных решениях" Германии по оружию

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о встрече с вице-канцлером – министром экономики Германии Робертом Хабеком, обсуждалась военная помощь Украине. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:46

2023-01-17T12:46

2023-01-17T12:46

специальная военная операция на украине

в мире

виталий кличко

роберт хабек

украина

германия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о встрече с вице-канцлером – министром экономики Германии Робертом Хабеком, обсуждалась военная помощь Украине. "Встретился в Давосе с вице-канцлером — министром экономики Германии Робертом Хабеком. Говорили о дальнейшей поддержке и помощи. В частности, о передаче вооружения. Положительные решения приняты. Хорошие новости будут скоро!" - написал Кличко в своем Telegram-канале. В воскресенье Великобритания заявила о решении передать в ближайшие недели Украине 14 танков Challenger 2. США 6 января объявили о выделении Киеву очередного пакета военной помощи объемом свыше 3 миллиардов долларов. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы. До этого Германия заявила, что намерена поставить киевским властям БМП Marder, а Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230107/nemtsy-1843316800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виталий кличко, роберт хабек, украина, германия, ситуация в днр и лнр