Рейтинг@Mail.ru
Запад руками украинцев воюет против России, заявил сербский доброволец - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/ukraina-1845411446.html
Запад руками украинцев воюет против России, заявил сербский доброволец
Запад руками украинцев воюет против России, заявил сербский доброволец - РИА Новости, 17.01.2023
Запад руками украинцев воюет против России, заявил сербский доброволец
Страны Запада используют Украину для войны не только против России, но и против всего православия, заявил РИА Новости доброволец из Сербии с позывным "Дунай",... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:22
2023-01-17T12:22
специальная военная операция на украине
россия
сербия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844427973_0:86:2001:1211_1920x0_80_0_0_a226d6b6cc5f49982c3d5299ccc44355.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Страны Запада используют Украину для войны не только против России, но и против всего православия, заявил РИА Новости доброволец из Сербии с позывным "Дунай", проходящий боевую подготовку в рядах батальона Судоплатова в Запорожской области. "Россия это мать всех славян и православия, и, конечно, это братская славянская земля и народ… Однозначно так же, как происходит противостояние НАТО и России, в то же время идет борьба Запада и православия, и направление культуры - это один из фронтов. Поэтому идет агрессия против православия и русской культуры", - сказал "Дунай". По мнению сербского добровольца, сторонники России, которые понимают, что происходит на Украине сегодня, должны активно противостоять западной пропаганде. Один из бойцов батальона Судоплатова рассказал РИА Новости, что прибытие единомышленников из другой страны повысило боевой дух среди бойцов. "Это (участие сербских добровольцев) сильно поднимает боевой дух. Отношение у парней сразу меняется. Видна поддержка не только наших братьев с земли Русской, но и тех граждан, которым не безразлично, что происходит. Видят, что надо помогать",- сказал собеседник агентства. По словам добровольца, слаживание с сербскими бойцами при подготовке проходит полноценно, отношение к ним такое же, как и ко всем. "Есть маленькие сложности с речевой коммуникацией, но и это уже поправляется. Еще пару тренировок, и они будут полноценными боевыми единицами", - отметил доброволец.
https://ria.ru/20230117/dobrovoltsy-1845406220.html
https://ria.ru/20221225/raskol-1841091741.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844427973_119:0:1843:1293_1920x0_80_0_0_e2b68e31f047b93f6f3c5f51d8c11823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сербия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сербия, В мире
12:22 17.01.2023
 
Запад руками украинцев воюет против России, заявил сербский доброволец

Сербский доброволец "Дунай": Запад использует Украину для войны против православия

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Страны Запада используют Украину для войны не только против России, но и против всего православия, заявил РИА Новости доброволец из Сербии с позывным "Дунай", проходящий боевую подготовку в рядах батальона Судоплатова в Запорожской области.
"Россия это мать всех славян и православия, и, конечно, это братская славянская земля и народ… Однозначно так же, как происходит противостояние НАТО и России, в то же время идет борьба Запада и православия, и направление культуры - это один из фронтов. Поэтому идет агрессия против православия и русской культуры", - сказал "Дунай".
Добровольцы из Сербии, Македонии и других стран об участии в спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 12:11
Первые добровольцы из Сербии начали боевую подготовку в Запорожской области
По мнению сербского добровольца, сторонники России, которые понимают, что происходит на Украине сегодня, должны активно противостоять западной пропаганде.
Один из бойцов батальона Судоплатова рассказал РИА Новости, что прибытие единомышленников из другой страны повысило боевой дух среди бойцов. "Это (участие сербских добровольцев) сильно поднимает боевой дух. Отношение у парней сразу меняется. Видна поддержка не только наших братьев с земли Русской, но и тех граждан, которым не безразлично, что происходит. Видят, что надо помогать",- сказал собеседник агентства.
По словам добровольца, слаживание с сербскими бойцами при подготовке проходит полноценно, отношение к ним такое же, как и ко всем.
"Есть маленькие сложности с речевой коммуникацией, но и это уже поправляется. Еще пару тренировок, и они будут полноценными боевыми единицами", - отметил доброволец.
Архиепископ Кипра Хризостом II и патриарх Константинопольский Варфоломей I во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря 2022, 08:00Религия
"Повсюду агенты Москвы". Раскол в православии вышел на новый уровень
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСербияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала