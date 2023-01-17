https://ria.ru/20230117/ukraina-1845411446.html

Запад руками украинцев воюет против России, заявил сербский доброволец

Запад руками украинцев воюет против России, заявил сербский доброволец - РИА Новости, 17.01.2023

Запад руками украинцев воюет против России, заявил сербский доброволец

Страны Запада используют Украину для войны не только против России, но и против всего православия, заявил РИА Новости доброволец из Сербии с позывным "Дунай",... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:22

2023-01-17T12:22

2023-01-17T12:22

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Страны Запада используют Украину для войны не только против России, но и против всего православия, заявил РИА Новости доброволец из Сербии с позывным "Дунай", проходящий боевую подготовку в рядах батальона Судоплатова в Запорожской области. "Россия это мать всех славян и православия, и, конечно, это братская славянская земля и народ… Однозначно так же, как происходит противостояние НАТО и России, в то же время идет борьба Запада и православия, и направление культуры - это один из фронтов. Поэтому идет агрессия против православия и русской культуры", - сказал "Дунай". По мнению сербского добровольца, сторонники России, которые понимают, что происходит на Украине сегодня, должны активно противостоять западной пропаганде. Один из бойцов батальона Судоплатова рассказал РИА Новости, что прибытие единомышленников из другой страны повысило боевой дух среди бойцов. "Это (участие сербских добровольцев) сильно поднимает боевой дух. Отношение у парней сразу меняется. Видна поддержка не только наших братьев с земли Русской, но и тех граждан, которым не безразлично, что происходит. Видят, что надо помогать",- сказал собеседник агентства. По словам добровольца, слаживание с сербскими бойцами при подготовке проходит полноценно, отношение к ним такое же, как и ко всем. "Есть маленькие сложности с речевой коммуникацией, но и это уже поправляется. Еще пару тренировок, и они будут полноценными боевыми единицами", - отметил доброволец.

https://ria.ru/20230117/dobrovoltsy-1845406220.html

https://ria.ru/20221225/raskol-1841091741.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сербия, в мире