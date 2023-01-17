https://ria.ru/20230117/ukraina-1845405608.html
В шести областях Украины происходят аварийные отключения света
В шести областях Украины происходят аварийные отключения света - РИА Новости, 17.01.2023
В шести областях Украины происходят аварийные отключения света
Значительный дефицит мощности сохраняется в энергосистеме Украины, в шести областях применены аварийные отключения света, сообщили в национальной энергетической РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:10
2023-01-17T12:10
2023-01-17T12:10
специальная военная операция на украине
украина
укрэнерго
в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Значительный дефицит мощности сохраняется в энергосистеме Украины, в шести областях применены аварийные отключения света, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Оператором систем распределения доведены лимиты потребления на все сутки… Сейчас из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале. По информации компании, в центральных регионах происходят локальные отключения в сетях из-за неблагоприятных погодных условий, в частности порывистого ветра, и обледенения проводов.
https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845366953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, укрэнерго, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Укрэнерго, В мире
В шести областях Украины происходят аварийные отключения света
"Укрэнерго": в шести областях Украины происходят аварийные отключения света