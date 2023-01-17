https://ria.ru/20230117/ukraina-1845405608.html

В шести областях Украины происходят аварийные отключения света

В шести областях Украины происходят аварийные отключения света - РИА Новости, 17.01.2023

В шести областях Украины происходят аварийные отключения света

Значительный дефицит мощности сохраняется в энергосистеме Украины, в шести областях применены аварийные отключения света, сообщили в национальной энергетической РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:10

2023-01-17T12:10

2023-01-17T12:10

специальная военная операция на украине

украина

укрэнерго

в мире

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Значительный дефицит мощности сохраняется в энергосистеме Украины, в шести областях применены аварийные отключения света, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Оператором систем распределения доведены лимиты потребления на все сутки… Сейчас из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале. По информации компании, в центральных регионах происходят локальные отключения в сетях из-за неблагоприятных погодных условий, в частности порывистого ветра, и обледенения проводов.

https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845366953.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, укрэнерго, в мире