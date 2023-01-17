Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, чем кончится вмешательство Пентагона в украинский кризис - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/ukraina-1845397213.html
В США раскрыли, чем кончится вмешательство Пентагона в украинский кризис
В США раскрыли, чем кончится вмешательство Пентагона в украинский кризис - РИА Новости, 17.01.2023
В США раскрыли, чем кончится вмешательство Пентагона в украинский кризис
Вмешательство США в кризис на Украине способствует его превращению в многолетний конфликт между Западом и Россией, написал американский эксперт Тед Галлен... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:51
2023-01-17T12:34
в мире
владимир путин
украина
сша
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вмешательство США в кризис на Украине способствует его превращению в многолетний конфликт между Западом и Россией, написал американский эксперт Тед Галлен Карпентер в статье для портала 19fortyfive.У Штатов уже есть длинный список государств, вторжение в дела которых привело к необратимым последствиям. Обозреватель напомнил о Кувейте, Сомали, Боснии, Косово, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и теперь Украине."Лидеры США должны усвоить, что часто разумнее принять несовершенную, даже неприятную ситуацию, чтобы избежать катастрофы. К сожалению, большинство членов внешнеполитического истеблишмента не проявляют никаких признаков усвоения уроков из предыдущих ошибок", — считает Карпентер.По его мнению, достойным первым шагом было бы "признание того, что высокомерная настойчивость Вашингтона в расширении НАТО до границ России попирала основные интересы ее безопасности".Автор также выделил несколько решающих факторов, которые США могли бы предложить для урегулирования спорной ситуации.Как считает Карпентер, Вашингтон, "вместо того чтобы смириться с таким неприятным, но все же терпимым исходом, использует Киев как пешку в опосредованной войне НАТО против Москвы".В своем материале он напомнил, как вмешательство США в дела балканских и ближневосточных государств привело к тяжелейшему социальному кризису, а также не оставило многим странам шанса на восстановление. По словам эксперта, Украина рискует повторить судьбу этих государств."Соединенные Штаты и их союзники по НАТО уже вызвали ненужную трагедию из-за своей неуклюжей, глухой политики в отношении России и стратегических интересов Москвы на Украине", — резюмировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230117/nachalo-1845349784.html
https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845366953.html
https://ria.ru/20230116/bayden-1845327757.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_9c007c276942ddd4c5b6668710ac1852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, сша, россия, нато
В мире, Владимир Путин, Украина, США, Россия, НАТО
11:51 17.01.2023 (обновлено: 12:34 17.01.2023)
 
В США раскрыли, чем кончится вмешательство Пентагона в украинский кризис

19fortfive: из-за вмешательства США украинский кризис обернется многолетним конфликтом

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вмешательство США в кризис на Украине способствует его превращению в многолетний конфликт между Западом и Россией, написал американский эксперт Тед Галлен Карпентер в статье для портала 19fortyfive.
У Штатов уже есть длинный список государств, вторжение в дела которых привело к необратимым последствиям. Обозреватель напомнил о Кувейте, Сомали, Боснии, Косово, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и теперь Украине.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 07:05
"Нехороший знак": в США заговорили о "начале конца" Байдена
"Лидеры США должны усвоить, что часто разумнее принять несовершенную, даже неприятную ситуацию, чтобы избежать катастрофы. К сожалению, большинство членов внешнеполитического истеблишмента не проявляют никаких признаков усвоения уроков из предыдущих ошибок", — считает Карпентер.
По его мнению, достойным первым шагом было бы "признание того, что высокомерная настойчивость Вашингтона в расширении НАТО до границ России попирала основные интересы ее безопасности".
Автор также выделил несколько решающих факторов, которые США могли бы предложить для урегулирования спорной ситуации.

"Логичным продолжением было бы содействие переговорам о мирном соглашении, которое гарантировало бы строгий нейтралитет Украины. Такое урегулирование оставит под контролем России как Крым, так и Донбасс, и подтвердит, что Украина окажется в сфере влияния Москвы", — подчеркнул обозреватель.

Как считает Карпентер, Вашингтон, "вместо того чтобы смириться с таким неприятным, но все же терпимым исходом, использует Киев как пешку в опосредованной войне НАТО против Москвы".
В своем материале он напомнил, как вмешательство США в дела балканских и ближневосточных государств привело к тяжелейшему социальному кризису, а также не оставило многим странам шанса на восстановление. По словам эксперта, Украина рискует повторить судьбу этих государств.
Украинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 09:21
Британцы увидели в военной поддержке Украины признаки госизмены
"Соединенные Штаты и их союзники по НАТО уже вызвали ненужную трагедию из-за своей неуклюжей, глухой политики в отношении России и стратегических интересов Москвы на Украине", — резюмировал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 22:44
Автор книги о Байдене рассказал о его "подготовке" к кризису на Украине
 
В миреВладимир ПутинУкраинаСШАРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала