https://ria.ru/20230117/ukraina-1845397213.html

В США раскрыли, чем кончится вмешательство Пентагона в украинский кризис

В США раскрыли, чем кончится вмешательство Пентагона в украинский кризис - РИА Новости, 17.01.2023

В США раскрыли, чем кончится вмешательство Пентагона в украинский кризис

Вмешательство США в кризис на Украине способствует его превращению в многолетний конфликт между Западом и Россией, написал американский эксперт Тед Галлен... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:51

2023-01-17T11:51

2023-01-17T12:34

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вмешательство США в кризис на Украине способствует его превращению в многолетний конфликт между Западом и Россией, написал американский эксперт Тед Галлен Карпентер в статье для портала 19fortyfive.У Штатов уже есть длинный список государств, вторжение в дела которых привело к необратимым последствиям. Обозреватель напомнил о Кувейте, Сомали, Боснии, Косово, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и теперь Украине."Лидеры США должны усвоить, что часто разумнее принять несовершенную, даже неприятную ситуацию, чтобы избежать катастрофы. К сожалению, большинство членов внешнеполитического истеблишмента не проявляют никаких признаков усвоения уроков из предыдущих ошибок", — считает Карпентер.По его мнению, достойным первым шагом было бы "признание того, что высокомерная настойчивость Вашингтона в расширении НАТО до границ России попирала основные интересы ее безопасности".Автор также выделил несколько решающих факторов, которые США могли бы предложить для урегулирования спорной ситуации.Как считает Карпентер, Вашингтон, "вместо того чтобы смириться с таким неприятным, но все же терпимым исходом, использует Киев как пешку в опосредованной войне НАТО против Москвы".В своем материале он напомнил, как вмешательство США в дела балканских и ближневосточных государств привело к тяжелейшему социальному кризису, а также не оставило многим странам шанса на восстановление. По словам эксперта, Украина рискует повторить судьбу этих государств."Соединенные Штаты и их союзники по НАТО уже вызвали ненужную трагедию из-за своей неуклюжей, глухой политики в отношении России и стратегических интересов Москвы на Украине", — резюмировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20230117/nachalo-1845349784.html

https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845366953.html

https://ria.ru/20230116/bayden-1845327757.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, украина, сша, россия, нато