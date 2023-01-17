Рейтинг@Mail.ru
Под Артемовском убили канадского военного медика, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/ukraina-1845396793.html
Под Артемовском убили канадского военного медика, сообщили СМИ
Под Артемовском убили канадского военного медика, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.01.2023
Под Артемовском убили канадского военного медика, сообщили СМИ
Канадский военный медик, который вместе с иностранными наемниками участвовал в боях на стороне украинских войск, убит под Артемовском в Донбассе, сообщает... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:49
2023-01-17T12:14
специальная военная операция на украине
артемовск
артемовский
донбасс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_87639e54a0c8b7943eb7363c545bc4df.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Канадский военный медик, который вместе с иностранными наемниками участвовал в боях на стороне украинских войск, убит под Артемовском в Донбассе, сообщает канадское издание Globe and Mail со ссылкой на его друзей. Как сообщает издание, Григорий Цехмистренко (Grygorii Tsekhmistrenko), также известный как Дон Сникерс, стал третьим канадцем, убитым в ходе украинского конфликта с февраля 2022 года. Отмечается, что он погиб 15 января недалеко от Артемовска. Подробности пока не обнародованы, а представитель МИД Канады отказался подтвердить эту информацию в понедельник вечером. Сестра Цехмистренко сообщила, что ее брат провел большую часть жизни на Украине, канадское же гражданство получил три года назад. Как сообщает издание со ссылкой на одного из наемников интернационального легиона, Цехмистренко был ветераном канадских вооруженных сил. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар. Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
https://ria.ru/20230104/ukraina-1843029548.html
https://ria.ru/20221227/ubiystvo-1841599682.html
артемовск
артемовский
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_5993270331875d1f3eec9c5dea6c87a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, артемовский, донбасс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Артемовский, Донбасс, В мире
11:49 17.01.2023 (обновлено: 12:14 17.01.2023)
 
Под Артемовском убили канадского военного медика, сообщили СМИ

Globe and Mail: под Артемовском убили военного медика из Канады, воевавшего на стороне ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Канадский военный медик, который вместе с иностранными наемниками участвовал в боях на стороне украинских войск, убит под Артемовском в Донбассе, сообщает канадское издание Globe and Mail со ссылкой на его друзей.
Как сообщает издание, Григорий Цехмистренко (Grygorii Tsekhmistrenko), также известный как Дон Сникерс, стал третьим канадцем, убитым в ходе украинского конфликта с февраля 2022 года. Отмечается, что он погиб 15 января недалеко от Артемовска.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 12:06
Иностранные наемники убили трех военных ВСУ в Снигиревке, сообщил источник
Подробности пока не обнародованы, а представитель МИД Канады отказался подтвердить эту информацию в понедельник вечером.
Сестра Цехмистренко сообщила, что ее брат провел большую часть жизни на Украине, канадское же гражданство получил три года назад. Как сообщает издание со ссылкой на одного из наемников интернационального легиона, Цехмистренко был ветераном канадских вооруженных сил.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар.
Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 11:47Специальная военная операция на Украине
В Бериславе иностранные наемники убили супругов якобы за связи с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскАртемовскийДонбассВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала