https://ria.ru/20230117/ukraina-1845396793.html

Под Артемовском убили канадского военного медика, сообщили СМИ

Под Артемовском убили канадского военного медика, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.01.2023

Под Артемовском убили канадского военного медика, сообщили СМИ

Канадский военный медик, который вместе с иностранными наемниками участвовал в боях на стороне украинских войск, убит под Артемовском в Донбассе, сообщает... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:49

2023-01-17T11:49

2023-01-17T12:14

специальная военная операция на украине

артемовск

артемовский

донбасс

в мире

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Канадский военный медик, который вместе с иностранными наемниками участвовал в боях на стороне украинских войск, убит под Артемовском в Донбассе, сообщает канадское издание Globe and Mail со ссылкой на его друзей. Как сообщает издание, Григорий Цехмистренко (Grygorii Tsekhmistrenko), также известный как Дон Сникерс, стал третьим канадцем, убитым в ходе украинского конфликта с февраля 2022 года. Отмечается, что он погиб 15 января недалеко от Артемовска. Подробности пока не обнародованы, а представитель МИД Канады отказался подтвердить эту информацию в понедельник вечером. Сестра Цехмистренко сообщила, что ее брат провел большую часть жизни на Украине, канадское же гражданство получил три года назад. Как сообщает издание со ссылкой на одного из наемников интернационального легиона, Цехмистренко был ветераном канадских вооруженных сил. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар. Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".

https://ria.ru/20230104/ukraina-1843029548.html

https://ria.ru/20221227/ubiystvo-1841599682.html

артемовск

артемовский

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артемовск, артемовский, донбасс, в мире