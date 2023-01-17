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Минобороны получило очередную партию новейших пистолетов "Удав" - РИА Новости, 17.01.2023
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Минобороны получило очередную партию новейших пистолетов "Удав"
Минобороны получило очередную партию новейших пистолетов "Удав" - РИА Новости, 17.01.2023
Минобороны получило очередную партию новейших пистолетов "Удав"
"Калашников" поставил Минобороны России в рамках гособоронзаказа очередную партию 9-мм самозарядных пистолетов 6П72 (ОКР "Удав"), сообщили в концерне. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:09
2023-01-17T15:09
безопасность
технологии
россия
цнииточмаш
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. "Калашников" поставил Минобороны России в рамках гособоронзаказа очередную партию 9-мм самозарядных пистолетов 6П72 (ОКР "Удав"), сообщили в концерне. "В рамках гособоронзаказа концерн "Калашников" поставил Минобороны России очередную партию 9-мм самозарядных пистолетов 6П72, разработанных в ходе ОКР "Удав" Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Калашников")", - говорится в сообщении пресс-службы концерна в телеграм-канале. "Удав" поставлен в комплектации с комбинированными лазерными целеуказателями видимого или инфракрасного спектра и фонарем, которые крепятся на планку Пикатинни. "При спецкомплектации можно установить прибор для бесшумной стрельбы (ПБС). Это гарантия скрытого поражения (беззвучной и беспламенной стрельбы) патронами с уменьшенной скоростью пули целей, защищенных СИЗ 2-го класса", - добавили в "Калашникове". Пистолет "Удав" разработан в рамках одноименной опытно-конструкторской работы. Государственные испытания пистолета успешно завершены в 2018 году, после чего он был рекомендован к принятию на вооружение. В рамках работ созданы общевойсковая версия пистолета в калибре 9х21 миллиметров, а также вариант под наиболее распространенный пистолетный патрон 9х19 мм. Кроме того, разработана гражданская спортивная версия пистолета "Аспид" и компактная - "Полоз".
https://ria.ru/20221129/udav-1834948484.html
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безопасность, технологии, россия, цнииточмаш
Безопасность, Технологии, Россия, ЦНИИТОЧМАШ
15:09 17.01.2023
 
Минобороны получило очередную партию новейших пистолетов "Удав"

"Калашников" поставил Минобороны очередную партию новейших пистолетов "Удав"

© РИА Новости / Андрей СтанавовПистолет "Удав" в руках стрелка, вид справа
Пистолет Удав в руках стрелка, вид справа - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Андрей Станавов
Пистолет "Удав" в руках стрелка, вид справа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. "Калашников" поставил Минобороны России в рамках гособоронзаказа очередную партию 9-мм самозарядных пистолетов 6П72 (ОКР "Удав"), сообщили в концерне.
"В рамках гособоронзаказа концерн "Калашников" поставил Минобороны России очередную партию 9-мм самозарядных пистолетов 6П72, разработанных в ходе ОКР "Удав" Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Калашников")", - говорится в сообщении пресс-службы концерна в телеграм-канале.
Демонстрация самозарядного пистолета Удав на полигоне АО ЦНИИточмаш в Московской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября 2022, 10:48
Минобороны получило первые партии патронов к пистолету "Удав"
"Удав" поставлен в комплектации с комбинированными лазерными целеуказателями видимого или инфракрасного спектра и фонарем, которые крепятся на планку Пикатинни.
"При спецкомплектации можно установить прибор для бесшумной стрельбы (ПБС). Это гарантия скрытого поражения (беззвучной и беспламенной стрельбы) патронами с уменьшенной скоростью пули целей, защищенных СИЗ 2-го класса", - добавили в "Калашникове".
Пистолет "Удав" разработан в рамках одноименной опытно-конструкторской работы. Государственные испытания пистолета успешно завершены в 2018 году, после чего он был рекомендован к принятию на вооружение. В рамках работ созданы общевойсковая версия пистолета в калибре 9х21 миллиметров, а также вариант под наиболее распространенный пистолетный патрон 9х19 мм. Кроме того, разработана гражданская спортивная версия пистолета "Аспид" и компактная - "Полоз".
Огонь из пистолета Удав - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня 2022, 03:26Новое оружие России
Источник: в России одобрили принятие на вооружение пистолетов "Удав"
 
БезопасностьТехнологииРоссияЦНИИТОЧМАШ
 
 
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