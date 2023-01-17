Минобороны получило очередную партию новейших пистолетов "Удав"
"Калашников" поставил Минобороны очередную партию новейших пистолетов "Удав"
Пистолет "Удав" в руках стрелка, вид справа. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. "Калашников" поставил Минобороны России в рамках гособоронзаказа очередную партию 9-мм самозарядных пистолетов 6П72 (ОКР "Удав"), сообщили в концерне.
"В рамках гособоронзаказа концерн "Калашников" поставил Минобороны России очередную партию 9-мм самозарядных пистолетов 6П72, разработанных в ходе ОКР "Удав" Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Калашников")", - говорится в сообщении пресс-службы концерна в телеграм-канале.
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"Удав" поставлен в комплектации с комбинированными лазерными целеуказателями видимого или инфракрасного спектра и фонарем, которые крепятся на планку Пикатинни.
"При спецкомплектации можно установить прибор для бесшумной стрельбы (ПБС). Это гарантия скрытого поражения (беззвучной и беспламенной стрельбы) патронами с уменьшенной скоростью пули целей, защищенных СИЗ 2-го класса", - добавили в "Калашникове".
Пистолет "Удав" разработан в рамках одноименной опытно-конструкторской работы. Государственные испытания пистолета успешно завершены в 2018 году, после чего он был рекомендован к принятию на вооружение. В рамках работ созданы общевойсковая версия пистолета в калибре 9х21 миллиметров, а также вариант под наиболее распространенный пистолетный патрон 9х19 мм. Кроме того, разработана гражданская спортивная версия пистолета "Аспид" и компактная - "Полоз".