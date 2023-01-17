https://ria.ru/20230117/udav-1845500500.html

Минобороны получило очередную партию новейших пистолетов "Удав"

Минобороны получило очередную партию новейших пистолетов "Удав" - РИА Новости, 17.01.2023

Минобороны получило очередную партию новейших пистолетов "Удав"

"Калашников" поставил Минобороны России в рамках гособоронзаказа очередную партию 9-мм самозарядных пистолетов 6П72 (ОКР "Удав"), сообщили в концерне. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:09

2023-01-17T15:09

2023-01-17T15:09

безопасность

технологии

россия

цнииточмаш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155292/41/1552924199_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_96c01b7acbc8ab8423776ed29db06a1d.jpg

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. "Калашников" поставил Минобороны России в рамках гособоронзаказа очередную партию 9-мм самозарядных пистолетов 6П72 (ОКР "Удав"), сообщили в концерне. "В рамках гособоронзаказа концерн "Калашников" поставил Минобороны России очередную партию 9-мм самозарядных пистолетов 6П72, разработанных в ходе ОКР "Удав" Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Калашников")", - говорится в сообщении пресс-службы концерна в телеграм-канале. "Удав" поставлен в комплектации с комбинированными лазерными целеуказателями видимого или инфракрасного спектра и фонарем, которые крепятся на планку Пикатинни. "При спецкомплектации можно установить прибор для бесшумной стрельбы (ПБС). Это гарантия скрытого поражения (беззвучной и беспламенной стрельбы) патронами с уменьшенной скоростью пули целей, защищенных СИЗ 2-го класса", - добавили в "Калашникове". Пистолет "Удав" разработан в рамках одноименной опытно-конструкторской работы. Государственные испытания пистолета успешно завершены в 2018 году, после чего он был рекомендован к принятию на вооружение. В рамках работ созданы общевойсковая версия пистолета в калибре 9х21 миллиметров, а также вариант под наиболее распространенный пистолетный патрон 9х19 мм. Кроме того, разработана гражданская спортивная версия пистолета "Аспид" и компактная - "Полоз".

https://ria.ru/20221129/udav-1834948484.html

https://ria.ru/20220616/udav-1795624263.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, цнииточмаш