https://ria.ru/20230117/ucheniya-1845523587.html

Российские Су-34 прибыли в Белоруссию на совместные учения, сообщили СМИ

Российские Су-34 прибыли в Белоруссию на совместные учения, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.01.2023

Российские Су-34 прибыли в Белоруссию на совместные учения, сообщили СМИ

Российские истребители Су-34 прибыли в Белоруссию на совместные учения, передает белорусский телеканал ОНТ. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:12

2023-01-17T16:12

2023-01-17T16:12

безопасность

белоруссия

россия

воздушно-космические силы россии

су-34

в мире

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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Российские истребители Су-34 прибыли в Белоруссию на совместные учения, передает белорусский телеканал ОНТ. Совместные летно-тактические учения ВВС Белоруссии и ВКС России начались 16 января и продлятся по 1 февраля. Как сообщало министерство обороны Белоруссии, планируется отработать, в том числе, ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства, высадку тактического десанта; доставку грузов и эвакуацию раненых. Замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук сообщал, что вслед за летно-тактическими учениями будут проведены различного рода штабные тренировки, а одним из этапов подготовки станут совместные учения "Щит Союза-2023".

https://ria.ru/20230115/belorussiya-1845043343.html

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безопасность, белоруссия, россия, воздушно-космические силы россии, су-34, в мире