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Российские Су-34 прибыли в Белоруссию на совместные учения, сообщили СМИ
Российские Су-34 прибыли в Белоруссию на совместные учения, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.01.2023
Российские Су-34 прибыли в Белоруссию на совместные учения, сообщили СМИ
Российские истребители Су-34 прибыли в Белоруссию на совместные учения, передает белорусский телеканал ОНТ. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:12
2023-01-17T16:12
2023-01-17T16:12
безопасность
белоруссия
россия
воздушно-космические силы россии
су-34
в мире
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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Российские истребители Су-34 прибыли в Белоруссию на совместные учения, передает белорусский телеканал ОНТ. Совместные летно-тактические учения ВВС Белоруссии и ВКС России начались 16 января и продлятся по 1 февраля. Как сообщало министерство обороны Белоруссии, планируется отработать, в том числе, ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства, высадку тактического десанта; доставку грузов и эвакуацию раненых. Замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук сообщал, что вслед за летно-тактическими учениями будут проведены различного рода штабные тренировки, а одним из этапов подготовки станут совместные учения "Щит Союза-2023".
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безопасность, белоруссия, россия, воздушно-космические силы россии, су-34, в мире
Безопасность, Белоруссия, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34, В мире
Российские Су-34 прибыли в Белоруссию на совместные учения, сообщили СМИ
Телеканал ОНТ: российские истребители Су-34 прибыли в Белоруссию на совместные учения