https://ria.ru/20230117/turtsiya-1845497731.html

Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке туров в Турцию

Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке туров в Турцию - РИА Новости, 17.01.2023

Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке туров в Турцию

Контрактные цены на летнюю Турцию в этом году выше примерно на 30 процентов, чем в прошлом, но у туристов пока есть возможность сэкономить, купив тур по раннему РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:50

2023-01-17T17:50

2023-01-17T17:51

туризм

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туризм

туристы

турция

анталья (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

интурист

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Контрактные цены на летнюю Турцию в этом году выше примерно на 30 процентов, чем в прошлом, но у туристов пока есть возможность сэкономить, купив тур по раннему бронированию со скидками в 40-60 процентов, сообщает АТОР.Несмотря на фактически беспроцентную рассрочку (бронировать можно за 10-20 процентов от суммы, а остальное — за две недели до вылета), акции раннего бронирования к январю 2023 года показывают гораздо более скромные результаты по сравнению с допандемийным периодом.Так, если с осени 2019 до конца января 2020 года туристы забронировали порядка 40 процентов всего летнего ассортимента, теперь — только восемь процентов (цифра выведена, исходя из долей туроператоров на рынке и их данных о реализованном продукте).Эксперты объясняют, что многие путешественники опасаются бронировать туры со значительной глубиной из-за непредсказуемости ситуаций с ограничениями и перелетами. Во-вторых, пока еще не выставлены все полетные программы, как из Москвы, так и из регионов. Сейчас туроператоры по раннему бронированию оперируют 15-18 городами вылета, ожидается, что скоро это количество будет расти.Третья причина – цены. Прошлый летний сезон, несмотря на сложнейший геополитический фон, оказался для турецких отельеров сверхуспешным в плане оборотов и заполняемости отелей. Недостаток российских и украинских туристов (ориентировочно, Анталья потеряла около 2,5 миллиона только россиян из-за сокращения объемов авиаперевозки) с лихвой возместили англичане, немцы и поляки."Цены от турецких отелей по акциям раннего бронирования уже значительно выше на сезон лета 2023 года, так как европейские рынки сейчас продают Турцию очень хорошо, и поэтому отельеры уверены в своей загрузке", — пояснили в "Интуристе". Существенного роста продаж по акции раннего бронирования туроператоры ждут в феврале-начале марта. Однако в январе размер скидок и условия предоплаты выгоднее у многих игроков рынка. Так, у Coral Travel можно в январе купить туры со скидками на проживание от турецких отелей до 50 процентов, у PEGAS Touristik – до 45, у FUN&SUN – до 40, у "Интуриста" – от 10 до 50 процентов. У Space Travel скидки на люксовые отели Турции достигают 45 процентов.С окончанием акции раннего бронирования цены у отелей поднимутся как минимум на цифру скидки. Кроме того, у популярных гостиниц высокого уровня это часто прежде всего возможность гарантированно получить места с нужным типом номера.У туроператоров акции по Турции закончатся в основном в конце марта (у некоторых – в апреле), а вместе с ними – и скидки.

https://ria.ru/20230111/yalta-1838860081.html

https://ria.ru/20230116/turtsiya-1845117568.html

турция

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, турция, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, coral travel, куда можно лететь, отдых на море