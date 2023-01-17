21:39 17.01.2023 (обновлено: 22:55 17.01.2023)
Немецкая полиция унесла активистку Тунберг с места протестов близ Лютцерата
Welt: полиция унесла шведскую активистку Тунберг с места протестов близ Лютцерата
© AP Photo / Virginia MayoГрета Тунберг
© AP Photo / Virginia Mayo
Грета Тунберг. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции унесли шведскую активистку Грету Тунберг с акции протеста против запланированной добычи угля на территории деревни Лютцерат в Германии, пишет газета Welt.
Отмечается, что сегодня несколько сотен демонстрантов собрались возле населенного пункта. Деревню к этому времени уже расчистили и подготовили к сносу строений на ее территории. Среди активистов оказалась Тунберг.
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Как отмечает издание со ссылкой на экстренные службы, когда группа людей направилась в сторону буроугольного карьера Гарцвайлер, это привело к столкновениям с полицией. Находиться возле шахты запрещено.
Сотрудники полиции применили дубинки и перцовый аэрозоль, после чего окружили демонстрантов. Отмечается, что силовики унесли Тунберг, а затем досмотрели ее.
В прошлую среду утром полиция начала расчистку Лютцерата, расположенного в земле Северный Рейн — Вестфалия. Немецкая энергетическая компания RWE планирует начать в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревню следует полностью освободить от проживающих в ней людей до конца января. Тем не менее экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат: они поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали.
Во время расчистки протестующие оказали полиции сопротивление. Некоторые активисты использовали пиротехнику, камни и коктейли Молотова. При проведении операции более 70 силовиков получили травмы. К понедельнику поселение удалось полностью освободить от протестующих.