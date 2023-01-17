https://ria.ru/20230117/tunberg-1845594370.html

Немецкая полиция унесла активистку Тунберг с места протестов близ Лютцерата

Немецкая полиция унесла активистку Тунберг с места протестов близ Лютцерата - РИА Новости, 17.01.2023

Немецкая полиция унесла активистку Тунберг с места протестов близ Лютцерата

Сотрудники полиции унесли шведскую активистку Грету Тунберг с акции протеста против запланированной добычи угля на территории деревни Лютцерат в Германии, пишет РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T21:39

2023-01-17T21:39

2023-01-17T22:55

в мире

грета тунберг

welt

rwe

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732362416_200:282:2863:1780_1920x0_80_0_0_16de8da91ad9abcb752c146e6d1dc494.jpg

БЕРЛИН, 17 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции унесли шведскую активистку Грету Тунберг с акции протеста против запланированной добычи угля на территории деревни Лютцерат в Германии, пишет газета Welt. Отмечается, что сегодня несколько сотен демонстрантов собрались возле населенного пункта. Деревню к этому времени уже расчистили и подготовили к сносу строений на ее территории. Среди активистов оказалась Тунберг. Как отмечает издание со ссылкой на экстренные службы, когда группа людей направилась в сторону буроугольного карьера Гарцвайлер, это привело к столкновениям с полицией. Находиться возле шахты запрещено. Сотрудники полиции применили дубинки и перцовый аэрозоль, после чего окружили демонстрантов. Отмечается, что силовики унесли Тунберг, а затем досмотрели ее.В прошлую среду утром полиция начала расчистку Лютцерата, расположенного в земле Северный Рейн — Вестфалия. Немецкая энергетическая компания RWE планирует начать в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревню следует полностью освободить от проживающих в ней людей до конца января. Тем не менее экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат: они поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали.Во время расчистки протестующие оказали полиции сопротивление. Некоторые активисты использовали пиротехнику, камни и коктейли Молотова. При проведении операции более 70 силовиков получили травмы. К понедельнику поселение удалось полностью освободить от протестующих.

https://ria.ru/20230112/germaniya-1844319832.html

https://ria.ru/20230104/aktivisty-1843079742.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грета тунберг, welt, rwe, германия