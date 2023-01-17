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Два Ту-160 выполнили десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном - РИА Новости, 17.01.2023
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Два Ту-160 выполнили десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном
Два Ту-160 выполнили десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном - РИА Новости, 17.01.2023
Два Ту-160 выполнили десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном
Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана продолжительностью... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:55
2023-01-17T18:40
россия
ту-160м
безопасность
воздушно-космические силы россии
северный ледовитый океан
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана продолжительностью более 10 часов, сообщили во вторник в Минобороны."Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана продолжительностью более 10 часов", - сообщили в военном ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной части Атлантического океана, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.
россия
северный ледовитый океан
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353
60
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Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-160 над Северным Ледовитым океаном
Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-160 над Северным ледовитым океаном
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россия, ту-160м, безопасность, воздушно-космические силы россии, северный ледовитый океан, видео
Россия, Ту-160М, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Северный Ледовитый океан
Два Ту-160 выполнили десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана продолжительностью более 10 часов, сообщили во вторник в Минобороны.
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16:55 17.01.2023 (обновлено: 18:40 17.01.2023)
 
Два Ту-160 выполнили десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном

Два Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана продолжительностью более 10 часов, сообщили во вторник в Минобороны.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана продолжительностью более 10 часов", - сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной части Атлантического океана, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.
 
РоссияТу-160МБезопасностьВоздушно-космические силы РоссииСеверный Ледовитый океан
 
 
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