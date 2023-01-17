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Два Ту-160 выполнили десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном

Два Ту-160 выполнили десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном - РИА Новости, 17.01.2023

Два Ту-160 выполнили десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном

Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана продолжительностью... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:55

2023-01-17T16:55

2023-01-17T18:40

россия

ту-160м

безопасность

воздушно-космические силы россии

северный ледовитый океан

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана продолжительностью более 10 часов, сообщили во вторник в Минобороны."Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана продолжительностью более 10 часов", - сообщили в военном ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной части Атлантического океана, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

россия

северный ледовитый океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-160 над Северным Ледовитым океаном Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-160 над Северным ледовитым океаном 2023-01-17T16:55 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ту-160м, безопасность, воздушно-космические силы россии, северный ледовитый океан, видео