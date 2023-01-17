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В США многие штаты запретили использование TikTok на госустройствах - РИА Новости, 17.01.2023
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В США многие штаты запретили использование TikTok на госустройствах
В США многие штаты запретили использование TikTok на госустройствах - РИА Новости, 17.01.2023
В США многие штаты запретили использование TikTok на госустройствах
Более половины американских штатов запретили использование китайской соцсети TikTok на государственных устройствах из соображений госбезопасности, сообщает... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:44
2023-01-17T13:44
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Более половины американских штатов запретили использование китайской соцсети TikTok на государственных устройствах из соображений госбезопасности, сообщает телеканал CNN. "Тридцать один штат принял меры по ограничению (использования) TikTok на государственных устройствах, девять из них также запретили дополнительные приложения. Как минимум четыре штата предложили схожий запрет", - сообщает телеканал CNN. По данным телеканала, движение по запрету соцсети, которая насчитывает не менее 100 миллионов пользователей в США, распространилось по всей стране, запрет ввели штаты как под руководством республиканцев, так и демократов. Ряд штатов, помимо TikTok, запретил и другие приложения, связанные с Китаем, включая WeChat and AliPay. Ранее сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok, приложение для создания и просмотра коротких видео, на электронных устройствах федерального правительства. Группа американских сенаторов внесла законопроект о полном запрете соцсети в США, аргументировав свою инициативу возможностью передачи данных американцев китайскому правительству, так как соцсеть принадлежит китайской компании ByteDance, В 2020 году администрация Дональда Трампа предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat с целью защиты личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того, как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании возобновились.​ Ряд штатов, включая Техас, Алабаму, Северную и Южную Дакоту и другие, в индивидуальном порядке запретили чиновникам использовать TikTok на государственных устройствах. Представители социальной сети называли запрет TikTok в американских штатах необоснованным и политически мотивированным.
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в мире, сша, китай, техас, tiktok, wechat, дональд трамп
В мире, США, Китай, Техас, TikTok, WeChat, Дональд Трамп
13:44 17.01.2023
 
В США многие штаты запретили использование TikTok на госустройствах

Более половины штатов США запретили использование TikTok на государственных устройствах

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok
Логотип приложения TikTok - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Более половины американских штатов запретили использование китайской соцсети TikTok на государственных устройствах из соображений госбезопасности, сообщает телеканал CNN.
"Тридцать один штат принял меры по ограничению (использования) TikTok на государственных устройствах, девять из них также запретили дополнительные приложения. Как минимум четыре штата предложили схожий запрет", - сообщает телеканал CNN.
Телефон с приложением TikTok - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
27 декабря 2022, 23:02
Членов палаты представителей США обязали удалить у себя TikTok
По данным телеканала, движение по запрету соцсети, которая насчитывает не менее 100 миллионов пользователей в США, распространилось по всей стране, запрет ввели штаты как под руководством республиканцев, так и демократов. Ряд штатов, помимо TikTok, запретил и другие приложения, связанные с Китаем, включая WeChat and AliPay.
Ранее сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok, приложение для создания и просмотра коротких видео, на электронных устройствах федерального правительства. Группа американских сенаторов внесла законопроект о полном запрете соцсети в США, аргументировав свою инициативу возможностью передачи данных американцев китайскому правительству, так как соцсеть принадлежит китайской компании ByteDance,
В 2020 году администрация Дональда Трампа предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat с целью защиты личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того, как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании возобновились.​ Ряд штатов, включая Техас, Алабаму, Северную и Южную Дакоту и другие, в индивидуальном порядке запретили чиновникам использовать TikTok на государственных устройствах. Представители социальной сети называли запрет TikTok в американских штатах необоснованным и политически мотивированным.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
13 декабря 2022, 23:00
Сенаторы США предложили закон о запрете китайской платформы TikTok в стране
 
В миреСШАКитайТехасTikTokWeChatДональд Трамп
 
 
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