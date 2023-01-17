В США многие штаты запретили использование TikTok на госустройствах
Более половины штатов США запретили использование TikTok на государственных устройствах
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Более половины американских штатов запретили использование китайской соцсети TikTok на государственных устройствах из соображений госбезопасности, сообщает телеканал CNN.
"Тридцать один штат принял меры по ограничению (использования) TikTok на государственных устройствах, девять из них также запретили дополнительные приложения. Как минимум четыре штата предложили схожий запрет", - сообщает телеканал CNN.
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По данным телеканала, движение по запрету соцсети, которая насчитывает не менее 100 миллионов пользователей в США, распространилось по всей стране, запрет ввели штаты как под руководством республиканцев, так и демократов. Ряд штатов, помимо TikTok, запретил и другие приложения, связанные с Китаем, включая WeChat and AliPay.
Ранее сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok, приложение для создания и просмотра коротких видео, на электронных устройствах федерального правительства. Группа американских сенаторов внесла законопроект о полном запрете соцсети в США, аргументировав свою инициативу возможностью передачи данных американцев китайскому правительству, так как соцсеть принадлежит китайской компании ByteDance,
В 2020 году администрация Дональда Трампа предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat с целью защиты личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того, как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании возобновились. Ряд штатов, включая Техас, Алабаму, Северную и Южную Дакоту и другие, в индивидуальном порядке запретили чиновникам использовать TikTok на государственных устройствах. Представители социальной сети называли запрет TikTok в американских штатах необоснованным и политически мотивированным.
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