https://ria.ru/20230117/tiktok-1845462758.html

В США многие штаты запретили использование TikTok на госустройствах

В США многие штаты запретили использование TikTok на госустройствах - РИА Новости, 17.01.2023

В США многие штаты запретили использование TikTok на госустройствах

Более половины американских штатов запретили использование китайской соцсети TikTok на государственных устройствах из соображений госбезопасности, сообщает... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:44

2023-01-17T13:44

2023-01-17T13:44

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Более половины американских штатов запретили использование китайской соцсети TikTok на государственных устройствах из соображений госбезопасности, сообщает телеканал CNN. "Тридцать один штат принял меры по ограничению (использования) TikTok на государственных устройствах, девять из них также запретили дополнительные приложения. Как минимум четыре штата предложили схожий запрет", - сообщает телеканал CNN. По данным телеканала, движение по запрету соцсети, которая насчитывает не менее 100 миллионов пользователей в США, распространилось по всей стране, запрет ввели штаты как под руководством республиканцев, так и демократов. Ряд штатов, помимо TikTok, запретил и другие приложения, связанные с Китаем, включая WeChat and AliPay. Ранее сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok, приложение для создания и просмотра коротких видео, на электронных устройствах федерального правительства. Группа американских сенаторов внесла законопроект о полном запрете соцсети в США, аргументировав свою инициативу возможностью передачи данных американцев китайскому правительству, так как соцсеть принадлежит китайской компании ByteDance, В 2020 году администрация Дональда Трампа предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat с целью защиты личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того, как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании возобновились.​ Ряд штатов, включая Техас, Алабаму, Северную и Южную Дакоту и другие, в индивидуальном порядке запретили чиновникам использовать TikTok на государственных устройствах. Представители социальной сети называли запрет TikTok в американских штатах необоснованным и политически мотивированным.

https://ria.ru/20221227/tiktok-1841784823.html

https://ria.ru/20221213/zapret-1838469853.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, техас, tiktok, wechat, дональд трамп