https://ria.ru/20230117/tela-1845478647.html

Тела россиян, погибших при крушении самолета в Непале, доставили в Катманду

Тела россиян, погибших при крушении самолета в Непале, доставили в Катманду - РИА Новости, 17.01.2023

Тела россиян, погибших при крушении самолета в Непале, доставили в Катманду

Тела россиян, погибших при крушении самолета ATR 72 в Непале, доставлены в столицу страны, город Катманду, там пройдет опознание погибших, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:18

2023-01-17T14:18

2023-01-17T15:21

крушение пассажирского самолета в непале

непал

россия

катманду

туризм

новости - туризм

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв – РИА Новости. Тела россиян, погибших при крушении самолета ATR 72 в Непале, доставлены в столицу страны, город Катманду, там пройдет опознание погибших, сообщили РИА Новости в посольстве России в Непале. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, в воскресенье потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара. По данным авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщил представитель авиакомпании Пемба Шерпа, погибли все находившиеся на борту 72 человека, среди них четверо россиян. "Тела погибших при крушении самолета Yeti Airlines россиян доставлены в Катманду. В ближайшее время ожидается прибытие в Непал доверенного лица троих оставшихся неопознанных россиян", - сообщили в посольстве. Накануне тело одной россиянки было опознано ее знакомым. В посольстве отметили, что прорабатывают различные варианты отправки тел погибших россиян на родину. Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.

https://ria.ru/20230116/samolet-1845238780.html

непал

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катманду

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение пассажирского самолета в непале, непал, россия, катманду, новости - туризм