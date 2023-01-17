https://ria.ru/20230117/tela-1845478647.html
Тела россиян, погибших при крушении самолета в Непале, доставили в Катманду
Тела россиян, погибших при крушении самолета в Непале, доставили в Катманду - РИА Новости, 17.01.2023
Тела россиян, погибших при крушении самолета в Непале, доставили в Катманду
Тела россиян, погибших при крушении самолета ATR 72 в Непале, доставлены в столицу страны, город Катманду, там пройдет опознание погибших, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:18
2023-01-17T14:18
2023-01-17T15:21
крушение пассажирского самолета в непале
непал
россия
катманду
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв – РИА Новости. Тела россиян, погибших при крушении самолета ATR 72 в Непале, доставлены в столицу страны, город Катманду, там пройдет опознание погибших, сообщили РИА Новости в посольстве России в Непале. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, в воскресенье потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара. По данным авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщил представитель авиакомпании Пемба Шерпа, погибли все находившиеся на борту 72 человека, среди них четверо россиян. "Тела погибших при крушении самолета Yeti Airlines россиян доставлены в Катманду. В ближайшее время ожидается прибытие в Непал доверенного лица троих оставшихся неопознанных россиян", - сообщили в посольстве. Накануне тело одной россиянки было опознано ее знакомым. В посольстве отметили, что прорабатывают различные варианты отправки тел погибших россиян на родину. Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.
https://ria.ru/20230116/samolet-1845238780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение пассажирского самолета в непале, непал, россия, катманду, новости - туризм
Крушение пассажирского самолета в Непале, Непал, Россия, Катманду, Туризм, Новости - Туризм
14:18 17.01.2023 (обновлено: 15:21 17.01.2023)
Тела россиян, погибших при крушении самолета в Непале, доставили в Катманду
Посольство: тела четырех россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале, доставили в Катманду
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв – РИА Новости. Тела россиян, погибших при крушении самолета ATR 72 в Непале, доставлены в столицу страны, город Катманду, там пройдет опознание погибших, сообщили РИА Новости в посольстве России в Непале.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, в воскресенье потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара. По данным авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщил представитель авиакомпании Пемба Шерпа, погибли все находившиеся на борту 72 человека, среди них четверо россиян.
"Тела погибших при крушении самолета Yeti Airlines россиян доставлены в Катманду. В ближайшее время ожидается прибытие в Непал доверенного лица троих оставшихся неопознанных россиян", - сообщили в посольстве. Накануне тело одной россиянки было опознано ее знакомым.
В посольстве отметили, что прорабатывают различные варианты отправки тел погибших россиян на родину.
Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.