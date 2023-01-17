Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Болгарии опроверг информацию о продаже Украине танков Т-72 - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/t-72-1845507148.html
Глава Минобороны Болгарии опроверг информацию о продаже Украине танков Т-72
Глава Минобороны Болгарии опроверг информацию о продаже Украине танков Т-72 - РИА Новости, 17.01.2023
Глава Минобороны Болгарии опроверг информацию о продаже Украине танков Т-72
Министр обороны Болгарии Димитр Стоянов опроверг информацию о продаже Украине танков Т-72, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:28
2023-01-17T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
болгария
су-25
т-72 "урал"
зрк с-300
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825187040_0:60:3090:1798_1920x0_80_0_0_813e6ff52a8b87ef33288a0a9ec9ac51.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр обороны Болгарии Димитр Стоянов опроверг информацию о продаже Украине танков Т-72, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). В военном ведомстве продолжают комментировать публикацию агентства Блумберг, в которой перечислялось, какую военную помощь Киев получил от западных союзников. Болгария называлась среди поставщиков Киеву самолетов Су-25 и танков Т-72. Информация о передаче Су-25 была опровергнута болгарским минобороны накануне. "За последний год министерство обороны никому не продавало танки Т-72. Они являются собственностью болгарской армии и находятся в наших формированиях. В решении Народного собрания (парламента) четко сказано, что можно экспортировать для помощи Украине – (стрелковое) оружие и оборудование. Мы не экспортировали ни Т-72, ни комплексы С-300, ни МиГ-29, ни Су-25", - заявил министр. По его словам, стоимость военного оборудования предоставленного Украине, подлежат возмещению из Европейского фонда. На данный момент эта сумма не может быть указана. Гуманитарная помощь со стороны болгарского минобороны Украине, включающая каски, бронежилеты, аптечки и одежду, составляет около 7 миллионов левов (5,5 миллиона долларов), добавил Стоянов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
болгария
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825187040_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_97a461482a25bf0a1c56eb84802eb92a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, болгария, су-25, т-72 "урал", зрк с-300, киев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Болгария, Су-25, Т-72 "Урал", ЗРК С-300, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:28 17.01.2023
 
Глава Минобороны Болгарии опроверг информацию о продаже Украине танков Т-72

Глава Минобороны Болгарии Стоянов опроверг информацию о продаже Украине танков Т-72

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкТанк Т-72
Танк Т-72 - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Танк Т-72. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр обороны Болгарии Димитр Стоянов опроверг информацию о продаже Украине танков Т-72, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
В военном ведомстве продолжают комментировать публикацию агентства Блумберг, в которой перечислялось, какую военную помощь Киев получил от западных союзников. Болгария называлась среди поставщиков Киеву самолетов Су-25 и танков Т-72. Информация о передаче Су-25 была опровергнута болгарским минобороны накануне.
"За последний год министерство обороны никому не продавало танки Т-72. Они являются собственностью болгарской армии и находятся в наших формированиях. В решении Народного собрания (парламента) четко сказано, что можно экспортировать для помощи Украине – (стрелковое) оружие и оборудование. Мы не экспортировали ни Т-72, ни комплексы С-300, ни МиГ-29, ни Су-25", - заявил министр.
По его словам, стоимость военного оборудования предоставленного Украине, подлежат возмещению из Европейского фонда. На данный момент эта сумма не может быть указана. Гуманитарная помощь со стороны болгарского минобороны Украине, включающая каски, бронежилеты, аптечки и одежду, составляет около 7 миллионов левов (5,5 миллиона долларов), добавил Стоянов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБолгарияСу-25Т-72 "Урал"ЗРК С-300КиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала