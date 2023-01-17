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Глава Минобороны Болгарии опроверг информацию о продаже Украине танков Т-72

Глава Минобороны Болгарии опроверг информацию о продаже Украине танков Т-72 - РИА Новости, 17.01.2023

Глава Минобороны Болгарии опроверг информацию о продаже Украине танков Т-72

Министр обороны Болгарии Димитр Стоянов опроверг информацию о продаже Украине танков Т-72, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:28

2023-01-17T15:28

2023-01-17T15:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

болгария

су-25

т-72 "урал"

зрк с-300

киев

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр обороны Болгарии Димитр Стоянов опроверг информацию о продаже Украине танков Т-72, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). В военном ведомстве продолжают комментировать публикацию агентства Блумберг, в которой перечислялось, какую военную помощь Киев получил от западных союзников. Болгария называлась среди поставщиков Киеву самолетов Су-25 и танков Т-72. Информация о передаче Су-25 была опровергнута болгарским минобороны накануне. "За последний год министерство обороны никому не продавало танки Т-72. Они являются собственностью болгарской армии и находятся в наших формированиях. В решении Народного собрания (парламента) четко сказано, что можно экспортировать для помощи Украине – (стрелковое) оружие и оборудование. Мы не экспортировали ни Т-72, ни комплексы С-300, ни МиГ-29, ни Су-25", - заявил министр. По его словам, стоимость военного оборудования предоставленного Украине, подлежат возмещению из Европейского фонда. На данный момент эта сумма не может быть указана. Гуманитарная помощь со стороны болгарского минобороны Украине, включающая каски, бронежилеты, аптечки и одежду, составляет около 7 миллионов левов (5,5 миллиона долларов), добавил Стоянов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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