https://ria.ru/20230117/sud-1845428483.html

Замгендиректора S7 будут судить по делу о подкупе, сообщил источник

Замгендиректора S7 будут судить по делу о подкупе, сообщил источник - РИА Новости, 17.01.2023

Замгендиректора S7 будут судить по делу о подкупе, сообщил источник

Трех сотрудников авиакомпании, в том числе заместителя гендиректора, ждет суд по делу о коммерческом подкупе и мошенничестве на 1,8 миллиона рублей в... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:51

2023-01-17T12:51

2023-01-17T12:51

туризм

новости - туризм

происшествия

московская область (подмосковье)

s7 airlines

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Трех сотрудников авиакомпании, в том числе заместителя гендиректора, ждет суд по делу о коммерческом подкупе и мошенничестве на 1,8 миллиона рублей в Подмосковье, сообщили в пресс-службах областного главка СК РФ и прокуратуры Московской области. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о сотрудниках авиакомпании S7 Airlines, в том числе заместителе гендиректора по фамилии Камышев. "Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя генерального директора одной из авиакомпаний, летного директора и ведущего пилота-инструктора той же авиакомпании", - сказали в ГСУСК по Подмосковью. Следствие выяснило, что в июне 2021 года летный директор и замгендиректора авиакомпании получили через посредника 1,5 миллиона рублей за "помощь" в трудоустройстве вторым пилотом. Кроме того, при расследовании выяснилось, что еще в сентябре 2020 года летный директор пообещал знакомой помочь ее сыну получить медицинское заключение о его годности к обучению на пилота. За "помощь" женщина перевела фигуранту 350 тысяч рублей, которые летный директор оставил себе. В зависимости от роли фигурантам вменяют коммерческий подкуп в особо крупном размере и посредничество в нем. Кроме этого, летный директор обвиняется в мошенничестве, а его знакомая - в покушении на дачу взятки. Уголовное дело направлено в Домодедовский городской суд, добавили в областной прокуратуре.

https://ria.ru/20230116/vzyatki-1845275647.html

https://ria.ru/20230116/vladivostok-1845078123.html

https://ria.ru/20230116/shestun-1845221381.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

туризм, новости - туризм, происшествия, московская область (подмосковье), s7 airlines, россия, следственный комитет россии (ск рф), мошенничество