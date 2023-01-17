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Замгендиректора S7 будут судить по делу о подкупе, сообщил источник - РИА Новости, 17.01.2023
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Замгендиректора S7 будут судить по делу о подкупе, сообщил источник
Замгендиректора S7 будут судить по делу о подкупе, сообщил источник - РИА Новости, 17.01.2023
Замгендиректора S7 будут судить по делу о подкупе, сообщил источник
Трех сотрудников авиакомпании, в том числе заместителя гендиректора, ждет суд по делу о коммерческом подкупе и мошенничестве на 1,8 миллиона рублей в... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:51
2023-01-17T12:51
туризм
новости - туризм
происшествия
московская область (подмосковье)
s7 airlines
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мошенничество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Трех сотрудников авиакомпании, в том числе заместителя гендиректора, ждет суд по делу о коммерческом подкупе и мошенничестве на 1,8 миллиона рублей в Подмосковье, сообщили в пресс-службах областного главка СК РФ и прокуратуры Московской области. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о сотрудниках авиакомпании S7 Airlines, в том числе заместителе гендиректора по фамилии Камышев. "Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя генерального директора одной из авиакомпаний, летного директора и ведущего пилота-инструктора той же авиакомпании", - сказали в ГСУСК по Подмосковью. Следствие выяснило, что в июне 2021 года летный директор и замгендиректора авиакомпании получили через посредника 1,5 миллиона рублей за "помощь" в трудоустройстве вторым пилотом. Кроме того, при расследовании выяснилось, что еще в сентябре 2020 года летный директор пообещал знакомой помочь ее сыну получить медицинское заключение о его годности к обучению на пилота. За "помощь" женщина перевела фигуранту 350 тысяч рублей, которые летный директор оставил себе. В зависимости от роли фигурантам вменяют коммерческий подкуп в особо крупном размере и посредничество в нем. Кроме этого, летный директор обвиняется в мошенничестве, а его знакомая - в покушении на дачу взятки. Уголовное дело направлено в Домодедовский городской суд, добавили в областной прокуратуре.
https://ria.ru/20230116/vzyatki-1845275647.html
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туризм, новости - туризм, происшествия, московская область (подмосковье), s7 airlines, россия, следственный комитет россии (ск рф), мошенничество
Туризм, Новости - Туризм, Происшествия, Московская область (Подмосковье), S7 Airlines, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Мошенничество
12:51 17.01.2023
 
Замгендиректора S7 будут судить по делу о подкупе, сообщил источник

Замгендиректора авиакомпании S7 Камышева будут судить по делу о подкупе и мошенничестве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Трех сотрудников авиакомпании, в том числе заместителя гендиректора, ждет суд по делу о коммерческом подкупе и мошенничестве на 1,8 миллиона рублей в Подмосковье, сообщили в пресс-службах областного главка СК РФ и прокуратуры Московской области.
Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о сотрудниках авиакомпании S7 Airlines, в том числе заместителе гендиректора по фамилии Камышев.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя генерального директора одной из авиакомпаний, летного директора и ведущего пилота-инструктора той же авиакомпании", - сказали в ГСУСК по Подмосковью.
Следствие выяснило, что в июне 2021 года летный директор и замгендиректора авиакомпании получили через посредника 1,5 миллиона рублей за "помощь" в трудоустройстве вторым пилотом.
Кроме того, при расследовании выяснилось, что еще в сентябре 2020 года летный директор пообещал знакомой помочь ее сыну получить медицинское заключение о его годности к обучению на пилота. За "помощь" женщина перевела фигуранту 350 тысяч рублей, которые летный директор оставил себе.
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В зависимости от роли фигурантам вменяют коммерческий подкуп в особо крупном размере и посредничество в нем. Кроме этого, летный директор обвиняется в мошенничестве, а его знакомая - в покушении на дачу взятки.
Уголовное дело направлено в Домодедовский городской суд, добавили в областной прокуратуре.
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