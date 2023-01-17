https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845365513.html

В ДНР уничтожили группу диверсантов

В ДНР уничтожили группу диверсантов - РИА Новости, 17.01.2023

В ДНР уничтожили группу диверсантов

Разведчики 3-го гвардейского батальона специального назначения уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских войск, уникальные кадры имеются в... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T09:14

2023-01-17T09:14

2023-01-17T10:38

в мире

россия

харьковская область

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Разведчики 3-го гвардейского батальона специального назначения уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских войск, уникальные кадры имеются в распоряжении РИА Новости. Украинская ДРГ была замечена при попытке перейти линию фронта в одном из районов линии фронта с низкой интенсивностью боестолкновений. Видимо, они надеялись, что ночь и лесной массив достаточно скроет их передвижение, однако разведка засекла их движение с помощью тепловизора и уничтожила с применением ПТРК "Корнет".Минобороны РФ заявляло, что две украинские диверсионно-разведывательные группы ликвидированы в районе Табаевки и Першотравного Харьковской области. Еще три ДРГ были ликвидированы в районе населенных пунктов Шипиловка, Новомихайловка и Шевченко в ДНР.

https://ria.ru/20221228/most-1842033034.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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Уничтожение украинской диверсионно-разведывательной группы Разведчики 3-го гвардейского батальона специального назначения засекли и уничтожили в ДНР украинскую диверсионно-разведывательную группу. Уникальные кадры имеются в распоряжении РИА Новости. Внимание! Условие использования видео: в описании обязательно указывать, кто кого уничтожает! 2023-01-17T09:14 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, харьковская область, донецкая народная республика