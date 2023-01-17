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В ДНР уничтожили группу диверсантов - РИА Новости, 17.01.2023
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В ДНР уничтожили группу диверсантов
В ДНР уничтожили группу диверсантов - РИА Новости, 17.01.2023
В ДНР уничтожили группу диверсантов
Разведчики 3-го гвардейского батальона специального назначения уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских войск, уникальные кадры имеются в... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T09:14
2023-01-17T10:38
в мире
россия
харьковская область
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Разведчики 3-го гвардейского батальона специального назначения уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских войск, уникальные кадры имеются в распоряжении РИА Новости. Украинская ДРГ была замечена при попытке перейти линию фронта в одном из районов линии фронта с низкой интенсивностью боестолкновений. Видимо, они надеялись, что ночь и лесной массив достаточно скроет их передвижение, однако разведка засекла их движение с помощью тепловизора и уничтожила с применением ПТРК "Корнет".Минобороны РФ заявляло, что две украинские диверсионно-разведывательные группы ликвидированы в районе Табаевки и Першотравного Харьковской области. Еще три ДРГ были ликвидированы в районе населенных пунктов Шипиловка, Новомихайловка и Шевченко в ДНР.
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россия
харьковская область
донецкая народная республика
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353
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Уничтожение украинской диверсионно-разведывательной группы
Разведчики 3-го гвардейского батальона специального назначения засекли и уничтожили в ДНР украинскую диверсионно-разведывательную группу. Уникальные кадры имеются в распоряжении РИА Новости. Внимание! Условие использования видео: в описании обязательно указывать, кто кого уничтожает!
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в мире, россия, харьковская область, донецкая народная республика
В мире, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
09:14 17.01.2023 (обновлено: 10:38 17.01.2023)
 
В ДНР уничтожили группу диверсантов

В ДНР разведчики уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских войск

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Разведчики 3-го гвардейского батальона специального назначения уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских войск, уникальные кадры имеются в распоряжении РИА Новости.
Украинская ДРГ была замечена при попытке перейти линию фронта в одном из районов линии фронта с низкой интенсивностью боестолкновений. Видимо, они надеялись, что ночь и лесной массив достаточно скроет их передвижение, однако разведка засекла их движение с помощью тепловизора и уничтожила с применением ПТРК "Корнет".
Минобороны РФ заявляло, что две украинские диверсионно-разведывательные группы ликвидированы в районе Табаевки и Першотравного Харьковской области. Еще три ДРГ были ликвидированы в районе населенных пунктов Шипиловка, Новомихайловка и Шевченко в ДНР.
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