https://ria.ru/20230117/soyuz-1845599421.html

Корабль Crew Dragon задействуют при необходимости эвакуации экипажа МКС

Корабль Crew Dragon задействуют при необходимости эвакуации экипажа МКС - РИА Новости, 17.01.2023

Корабль Crew Dragon задействуют при необходимости эвакуации экипажа МКС

НАСА и "Роскосмос" приняли положительное решение о возможности использования корабля Crew Dragon в случае необходимости экстренной эвакуации экипажа МКС до... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T22:33

2023-01-17T22:33

2023-01-17T23:43

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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. НАСА и "Роскосмос" приняли положительное решение о возможности использования корабля Crew Dragon в случае необходимости экстренной эвакуации экипажа МКС до прибытия резервного "Союза", дополнительное место будет оборудовано в среду, сообщила на брифинге представитель космического ведомства США Дина Контелла.На корабле "Союз МС-22", на котором российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио прилетели на станцию, 15 декабря произошла разгерметизация системы охлаждения. Из-за этого был отменен выход Прокопьева и Петелина в открытый космос. Из контура охлаждения вышел весь хладагент, а сам контур специалисты признали неработоспособным. Корабль начал греться, как сообщили в "Роскосмосе", температура в какой-то момент поднялась до 40 градусов, но потом ее удалось стабилизировать, в том числе за счет того, что космонавты провели воздуховоды и направили вентиляцию из станции в корабль.Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина продлена – судя по всему, на несколько месяцев. Корабль, который должны были отправить со следующим экипажем 16 марта, полетит в беспилотном режиме, а "Союз МС-22" пустым вернется на Землю. На прошлой неделе "Роскосмос" сообщил, что в случае аварии на станции до прибытия "Союза МС-23" Рубио вернется на Crew Dragon отдельно от Прокопьева и Петелина, которые вернутся на Землю на "Союзе МС-22" с неисправной системой охлаждения. В пресс-службе российского космического ведомства объяснили, что спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в "Союзе МС-22".По ее словам, российское и американское космические ведомства приняли положительное решение о возможности такого сценария.Американский корабль Crew Dragon проектировался с учетом возможности транспортировки экипажа из семи человек, но в нынешней конфигурации оснащен посадочными местами для четырех человек. Как сообщили в НАСА ранее, пятое кресло, необходимое для экстренной эвакуации дополнительного члена экипажа, может быть установлено в грузовом отсеке корабля.Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов ранее рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.Помимо "Союза МС-22" к МКС сейчас пристыкован американский корабль Crew Dragon, на котором в начале октября прибыли россиянка Анна Кикина, американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката.

https://ria.ru/20230114/soyuz-1844877446.html

https://ria.ru/20230111/nasa-1844191385.html

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