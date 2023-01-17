https://ria.ru/20230117/soyuz-1845599421.html
Корабль Crew Dragon задействуют при необходимости эвакуации экипажа МКС
Корабль Crew Dragon задействуют при необходимости эвакуации экипажа МКС - РИА Новости, 17.01.2023
Корабль Crew Dragon задействуют при необходимости эвакуации экипажа МКС
НАСА и "Роскосмос" приняли положительное решение о возможности использования корабля Crew Dragon в случае необходимости экстренной эвакуации экипажа МКС до... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T22:33
2023-01-17T22:33
2023-01-17T23:43
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. НАСА и "Роскосмос" приняли положительное решение о возможности использования корабля Crew Dragon в случае необходимости экстренной эвакуации экипажа МКС до прибытия резервного "Союза", дополнительное место будет оборудовано в среду, сообщила на брифинге представитель космического ведомства США Дина Контелла.На корабле "Союз МС-22", на котором российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио прилетели на станцию, 15 декабря произошла разгерметизация системы охлаждения. Из-за этого был отменен выход Прокопьева и Петелина в открытый космос. Из контура охлаждения вышел весь хладагент, а сам контур специалисты признали неработоспособным. Корабль начал греться, как сообщили в "Роскосмосе", температура в какой-то момент поднялась до 40 градусов, но потом ее удалось стабилизировать, в том числе за счет того, что космонавты провели воздуховоды и направили вентиляцию из станции в корабль.Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина продлена – судя по всему, на несколько месяцев. Корабль, который должны были отправить со следующим экипажем 16 марта, полетит в беспилотном режиме, а "Союз МС-22" пустым вернется на Землю. На прошлой неделе "Роскосмос" сообщил, что в случае аварии на станции до прибытия "Союза МС-23" Рубио вернется на Crew Dragon отдельно от Прокопьева и Петелина, которые вернутся на Землю на "Союзе МС-22" с неисправной системой охлаждения. В пресс-службе российского космического ведомства объяснили, что спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в "Союзе МС-22".По ее словам, российское и американское космические ведомства приняли положительное решение о возможности такого сценария.Американский корабль Crew Dragon проектировался с учетом возможности транспортировки экипажа из семи человек, но в нынешней конфигурации оснащен посадочными местами для четырех человек. Как сообщили в НАСА ранее, пятое кресло, необходимое для экстренной эвакуации дополнительного члена экипажа, может быть установлено в грузовом отсеке корабля.Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов ранее рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.Помимо "Союза МС-22" к МКС сейчас пристыкован американский корабль Crew Dragon, на котором в начале октября прибыли россиянка Анна Кикина, американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката.
https://ria.ru/20230114/soyuz-1844877446.html
https://ria.ru/20230111/nasa-1844191385.html
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НАСА, Роскосмос, Космос - РИА Наука, Международная космическая станция (МКС), США, Юрий Борисов (Роскосмос), В мире
22:33 17.01.2023 (обновлено: 23:43 17.01.2023)
Корабль Crew Dragon задействуют при необходимости эвакуации экипажа МКС
НАСА и "Роскосмос" решили задействовать Crew Dragon на случай эвакуации экипажа МКС
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. НАСА и "Роскосмос" приняли положительное решение о возможности использования корабля Crew Dragon в случае необходимости экстренной эвакуации экипажа МКС до прибытия резервного "Союза", дополнительное место будет оборудовано в среду, сообщила на брифинге представитель космического ведомства США Дина Контелла.
На корабле "Союз МС-22", на котором российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио прилетели на станцию, 15 декабря произошла разгерметизация системы охлаждения. Из-за этого был отменен выход Прокопьева и Петелина в открытый космос. Из контура охлаждения вышел весь хладагент, а сам контур специалисты признали неработоспособным. Корабль начал греться, как сообщили в "Роскосмосе", температура в какой-то момент поднялась до 40 градусов, но потом ее удалось стабилизировать, в том числе за счет того, что космонавты провели воздуховоды и направили вентиляцию из станции в корабль.
Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина продлена – судя по всему, на несколько месяцев. Корабль, который должны были отправить со следующим экипажем 16 марта, полетит в беспилотном режиме, а "Союз МС-22" пустым вернется на Землю
. На прошлой неделе "Роскосмос" сообщил, что в случае аварии на станции до прибытия "Союза МС-23" Рубио вернется на Crew Dragon отдельно от Прокопьева и Петелина, которые вернутся на Землю на "Союзе МС-22" с неисправной системой охлаждения. В пресс-службе российского космического ведомства объяснили, что спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в "Союзе МС-22".
"Мы планируем завтра перенести кресло Фрэнка Рубио из "Союза" в корабль Dragon, и мы думаем, что это снизит тепловую нагрузку на корабль "Союз" и в целом поможет", - сказала представитель НАСА, подчеркнув, что возможность возвращения на Землю экипажа из пяти человек вместо четырех, для которых оборудован корабль Crew Dragon, является запасным вариантом на случай необходимости проведения экстренной эвакуации.
По ее словам, российское и американское космические ведомства приняли положительное решение о возможности такого сценария.
Американский корабль Crew Dragon проектировался с учетом возможности транспортировки экипажа из семи человек, но в нынешней конфигурации оснащен посадочными местами для четырех человек. Как сообщили в НАСА ранее, пятое кресло, необходимое для экстренной эвакуации дополнительного члена экипажа, может быть установлено в грузовом отсеке корабля.
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов
ранее рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.
Помимо "Союза МС-22" к МКС сейчас пристыкован американский корабль Crew Dragon, на котором в начале октября прибыли россиянка Анна Кикина
, американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката
.