https://ria.ru/20230117/soveschanie-1845501327.html

Песков призвал не считать совещание Путина подготовкой к посланию

Песков призвал не считать совещание Путина подготовкой к посланию - РИА Новости, 17.01.2023

Песков призвал не считать совещание Путина подготовкой к посланию

Совещание по экономическим вопросам, которое во вторник проводил президент РФ Владимир Путин, нельзя назвать подготовкой к посланию Федеральному собранию,... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:12

2023-01-17T15:12

2023-01-17T15:13

политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Совещание по экономическим вопросам, которое во вторник проводил президент РФ Владимир Путин, нельзя назвать подготовкой к посланию Федеральному собранию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На вопрос, можно ли считать нынешнее совещание Путина по экономике подготовкой к посланию, пресс-секретарь ответил отрицательно. "Нет. Это разные процессы", - сказал он. В прошлом году президент не выступил с посланием Федеральному собранию, сообщив, что сделает это в начале года. Президент обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. В 2021 году послание из-за пандемии состоялось в апреле.

https://ria.ru/20221214/poslanie-1838571980.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков