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Песков призвал не считать совещание Путина подготовкой к посланию - РИА Новости, 17.01.2023
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Песков призвал не считать совещание Путина подготовкой к посланию
Песков призвал не считать совещание Путина подготовкой к посланию - РИА Новости, 17.01.2023
Песков призвал не считать совещание Путина подготовкой к посланию
Совещание по экономическим вопросам, которое во вторник проводил президент РФ Владимир Путин, нельзя назвать подготовкой к посланию Федеральному собранию,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:12
2023-01-17T15:13
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Совещание по экономическим вопросам, которое во вторник проводил президент РФ Владимир Путин, нельзя назвать подготовкой к посланию Федеральному собранию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На вопрос, можно ли считать нынешнее совещание Путина по экономике подготовкой к посланию, пресс-секретарь ответил отрицательно. "Нет. Это разные процессы", - сказал он. В прошлом году президент не выступил с посланием Федеральному собранию, сообщив, что сделает это в начале года. Президент обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. В 2021 году послание из-за пандемии состоялось в апреле.
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политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
15:12 17.01.2023 (обновлено: 15:13 17.01.2023)
 
Песков призвал не считать совещание Путина подготовкой к посланию

Песков назвал совещание Путина по экономике и послание парламенту разными процессами

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Совещание по экономическим вопросам, которое во вторник проводил президент РФ Владимир Путин, нельзя назвать подготовкой к посланию Федеральному собранию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос, можно ли считать нынешнее совещание Путина по экономике подготовкой к посланию, пресс-секретарь ответил отрицательно. "Нет. Это разные процессы", - сказал он.
В прошлом году президент не выступил с посланием Федеральному собранию, сообщив, что сделает это в начале года. Президент обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. В 2021 году послание из-за пандемии состоялось в апреле.
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