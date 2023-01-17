https://ria.ru/20230117/soveschanie-1845501327.html
Песков призвал не считать совещание Путина подготовкой к посланию
Песков призвал не считать совещание Путина подготовкой к посланию - РИА Новости, 17.01.2023
Песков призвал не считать совещание Путина подготовкой к посланию
Совещание по экономическим вопросам, которое во вторник проводил президент РФ Владимир Путин, нельзя назвать подготовкой к посланию Федеральному собранию,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:12
2023-01-17T15:12
2023-01-17T15:13
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Совещание по экономическим вопросам, которое во вторник проводил президент РФ Владимир Путин, нельзя назвать подготовкой к посланию Федеральному собранию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На вопрос, можно ли считать нынешнее совещание Путина по экономике подготовкой к посланию, пресс-секретарь ответил отрицательно. "Нет. Это разные процессы", - сказал он. В прошлом году президент не выступил с посланием Федеральному собранию, сообщив, что сделает это в начале года. Президент обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. В 2021 году послание из-за пандемии состоялось в апреле.
https://ria.ru/20221214/poslanie-1838571980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
15:12 17.01.2023 (обновлено: 15:13 17.01.2023)
Песков призвал не считать совещание Путина подготовкой к посланию
Песков назвал совещание Путина по экономике и послание парламенту разными процессами
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Совещание по экономическим вопросам, которое во вторник проводил президент РФ Владимир Путин, нельзя назвать подготовкой к посланию Федеральному собранию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос, можно ли считать нынешнее совещание Путина по экономике подготовкой к посланию, пресс-секретарь ответил отрицательно. "Нет. Это разные процессы", - сказал он.
В прошлом году президент не выступил с посланием Федеральному собранию, сообщив, что сделает это в начале года. Президент обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. В 2021 году послание из-за пандемии состоялось в апреле.