https://ria.ru/20230117/soledar-1845382781.html

Пушилин заявил о продолжении зачистки Соледара

Пушилин заявил о продолжении зачистки Соледара - РИА Новости, 17.01.2023

Пушилин заявил о продолжении зачистки Соледара

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что дозачистка города Соледар продолжается. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T10:52

2023-01-17T10:52

2023-01-17T11:12

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

соледар

чвк "вагнер"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845147116_223:0:2696:1391_1920x0_80_0_0_2ce3dd4a265a0188ea625f508e15d6cf.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что дозачистка города Соледар продолжается. Как он сообщил в эфире телеканала "Россия 24", отряды группы "Вагнер" "продолжают дозачистку самого Соледара, также продолжают продвижение в окрестностях Соледара". Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

донецкая народная республика

соледар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, донецкая народная республика, соледар, чвк "вагнер"