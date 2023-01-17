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Пушилин заявил о продолжении зачистки Соледара - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/soledar-1845382781.html
Пушилин заявил о продолжении зачистки Соледара
Пушилин заявил о продолжении зачистки Соледара - РИА Новости, 17.01.2023
Пушилин заявил о продолжении зачистки Соледара
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что дозачистка города Соледар продолжается. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:52
2023-01-17T11:12
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
соледар
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что дозачистка города Соледар продолжается. Как он сообщил в эфире телеканала "Россия 24", отряды группы "Вагнер" "продолжают дозачистку самого Соледара, также продолжают продвижение в окрестностях Соледара". Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
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донецкая народная республика
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денис пушилин, донецкая народная республика, соледар, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Соледар, ЧВК "Вагнер"
10:52 17.01.2023 (обновлено: 11:12 17.01.2023)
 
Пушилин заявил о продолжении зачистки Соледара

Врио главы ДНР Пушилин: отряды группы "Вагнер" продолжают зачистку Соледара

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы подразделения ЧВК "Вагнер" в Соледаре.
Бойцы подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре. - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы подразделения ЧВК "Вагнер" в Соледаре. . Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что дозачистка города Соледар продолжается.
Как он сообщил в эфире телеканала "Россия 24", отряды группы "Вагнер" "продолжают дозачистку самого Соледара, также продолжают продвижение в окрестностях Соледара".
Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украину некому спасти, кроме нее самой
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСоледарЧВК "Вагнер"
 
 
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