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Железнодорожная станция Соль перешла под контроль российских военных - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/sol-1845379523.html
Железнодорожная станция Соль перешла под контроль российских военных
Железнодорожная станция Соль перешла под контроль российских военных - РИА Новости, 17.01.2023
Железнодорожная станция Соль перешла под контроль российских военных
Железнодорожная станция Соль в районе Соледара перешла под полный контроль российских военных, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:36
2023-01-17T11:12
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
соледар
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Железнодорожная станция Соль в районе Соледара перешла под полный контроль российских военных, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Станция Соль уже тоже находится под контролем (военных группы "Вагнера" - ред.)", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
донецкая народная республика
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денис пушилин, донецкая народная республика, соледар
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Соледар
10:36 17.01.2023 (обновлено: 11:12 17.01.2023)
 
Железнодорожная станция Соль перешла под контроль российских военных

Пушилин: железнодорожная станция Соль у Соледара перешла под контроль российских военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Железнодорожная станция Соль в районе Соледара перешла под полный контроль российских военных, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Станция Соль уже тоже находится под контролем (военных группы "Вагнера" - ред.)", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украину некому спасти, кроме нее самой
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСоледар
 
 
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