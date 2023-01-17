https://ria.ru/20230117/sol-1845379523.html

Железнодорожная станция Соль перешла под контроль российских военных

Железнодорожная станция Соль перешла под контроль российских военных - РИА Новости, 17.01.2023

Железнодорожная станция Соль перешла под контроль российских военных

Железнодорожная станция Соль в районе Соледара перешла под полный контроль российских военных, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T10:36

2023-01-17T10:36

2023-01-17T11:12

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

соледар

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Железнодорожная станция Соль в районе Соледара перешла под полный контроль российских военных, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Станция Соль уже тоже находится под контролем (военных группы "Вагнера" - ред.)", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

донецкая народная республика

соледар

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Влада Копылова

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Влада Копылова

денис пушилин, донецкая народная республика, соледар