https://ria.ru/20230117/sochi-1845349925.html

В Сочи планируют запустить морские маршрутки

В Сочи планируют запустить морские маршрутки - РИА Новости, 17.01.2023

В Сочи планируют запустить морские маршрутки

Строительство яхтенных марин на территории Сочи предполагает запуск морских маршруток, рассказала РИА Новости член Союза архитекторов РФ, генеральный директор... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T06:57

2023-01-17T06:57

2023-01-17T10:37

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СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Строительство яхтенных марин на территории Сочи предполагает запуск морских маршруток, рассказала РИА Новости член Союза архитекторов РФ, генеральный директор ГК "Альянс Марин Групп" Ольга Шебзухова. Ранее в компании заявляли, что около триллиона рублей планируется потратить на создание десяти яхтенных марин и комплексное развитие прибрежных зон Сочи, в которое также входят пассажирские перевозки по морю. "Вдольбереговое морское сообщение (морское такси - ред.) является одним из важнейших вопросов комплексного развития прибрежных территорий. Морское такси является важнейшей частью пассажирского каботажного сообщения и создание марин важно потому, что только они могут обеспечить безопасную высадку и посадку пассажиров в случае возникновении неблагоприятных погодных условий - волнения на море", - сказала Шебзухова. При этом она упомянула о сложностях, которые могут возникнуть при создании пассажирских перевозок по морю - отсутствие нормативной базы по размещению заправочных станций для маломерных судов в маринах и ограничение прибрежного судоходства в части оформления судозаходов. Ещё одним осложняющим фактором при создании водного такси, по мнению Шебзуховой, выступает высокая стоимость реализации подобного проекта, поэтому заинтересованные инвесторы сейчас ожидают вовлечения в сферу государства в форме преференций. Морские маршрутки были запущены в Сочи во времена СССР. Они связывали районы курорта и соседние города. В 90-х годах пассажирское сообщение сократилось, со временем морские маршрутки исчезли. Спустя много лет впервые о морском такси заговорили сочинские власти в 2021 году. Тогда в тестовом режиме планировалось запустить два скоростных катера небольшой вместимостью, которые должны были курсировать из Сочи в Имеретинскую бухту и поселок Лазаревское. Однако, проект не был реализован, морское такси запустить не удалось.

https://ria.ru/20230117/laviny-1845339608.html

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