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Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице - РИА Новости, 17.01.2023
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Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице - РИА Новости, 17.01.2023
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
Налипание мокрого снега на провода и гололедица ожидаются в ближайшие часы в Москве, предупреждает столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:41
2023-01-17T13:47
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Налипание мокрого снега на провода и гололедица ожидаются в ближайшие часы в Москве, предупреждает столичный главк МЧС РФ. "В период с 17.00 17 января до 09.00 18 января в Москве ожидается усиление ветра порывами до 15 метров в секунду, осадки, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям ограничить скорость движения на дорогах, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
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москва
россия
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:41 17.01.2023 (обновлено: 13:47 17.01.2023)
 
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

МЧС предупредило о налипании мокрого снега на провода в Москве и гололедице

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб убирает снег
Сотрудник коммунальных служб убирает снег - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник коммунальных служб убирает снег. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Налипание мокрого снега на провода и гололедица ожидаются в ближайшие часы в Москве, предупреждает столичный главк МЧС РФ.
"В период с 17.00 17 января до 09.00 18 января в Москве ожидается усиление ветра порывами до 15 метров в секунду, осадки, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям ограничить скорость движения на дорогах, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также не парковать автомобили вблизи деревьев.
Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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