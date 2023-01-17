https://ria.ru/20230117/sneg-1845459406.html
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице - РИА Новости, 17.01.2023
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
Налипание мокрого снега на провода и гололедица ожидаются в ближайшие часы в Москве, предупреждает столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:41
2023-01-17T13:41
2023-01-17T13:47
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Налипание мокрого снега на провода и гололедица ожидаются в ближайшие часы в Москве, предупреждает столичный главк МЧС РФ. "В период с 17.00 17 января до 09.00 18 января в Москве ожидается усиление ветра порывами до 15 метров в секунду, осадки, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям ограничить скорость движения на дорогах, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20230117/pogoda-1845339168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:41 17.01.2023 (обновлено: 13:47 17.01.2023)
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
МЧС предупредило о налипании мокрого снега на провода в Москве и гололедице