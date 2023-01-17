https://ria.ru/20230117/sneg-1845459406.html

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице - РИА Новости, 17.01.2023

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Налипание мокрого снега на провода и гололедица ожидаются в ближайшие часы в Москве, предупреждает столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:41

2023-01-17T13:41

2023-01-17T13:47

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Налипание мокрого снега на провода и гололедица ожидаются в ближайшие часы в Москве, предупреждает столичный главк МЧС РФ. "В период с 17.00 17 января до 09.00 18 января в Москве ожидается усиление ветра порывами до 15 метров в секунду, осадки, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям ограничить скорость движения на дорогах, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20230117/pogoda-1845339168.html

москва

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)