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Источник раскрыл информацию о динамике производства снарядов в России - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/snaryady-1845339309.html
Источник раскрыл информацию о динамике производства снарядов в России
Источник раскрыл информацию о динамике производства снарядов в России - РИА Новости, 17.01.2023
Источник раскрыл информацию о динамике производства снарядов в России
Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем некоторые конкуренты, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T03:41
2023-01-17T09:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем некоторые конкуренты, сообщил РИА Новости информированный источник. Он отметил, что "российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США". Оборонные предприятия продолжат наращивание выпуска снарядов, добавил собеседник РИА Новости.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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безопасность, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США
03:41 17.01.2023 (обновлено: 09:45 17.01.2023)
 
Источник раскрыл информацию о динамике производства снарядов в России

Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем США

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк152-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды для гаубицы Д-20
152-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды для гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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152-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды для гаубицы Д-20. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем некоторые конкуренты, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США".
Оборонные предприятия продолжат наращивание выпуска снарядов, добавил собеседник РИА Новости.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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