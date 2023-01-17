https://ria.ru/20230117/snaryady-1845339309.html
Источник раскрыл информацию о динамике производства снарядов в России
Источник раскрыл информацию о динамике производства снарядов в России - РИА Новости, 17.01.2023
Источник раскрыл информацию о динамике производства снарядов в России
Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем некоторые конкуренты, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T03:41
2023-01-17T03:41
2023-01-17T09:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем некоторые конкуренты, сообщил РИА Новости информированный источник. Он отметил, что "российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США". Оборонные предприятия продолжат наращивание выпуска снарядов, добавил собеседник РИА Новости.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230116/pvo-1845190923.html
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безопасность, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США
03:41 17.01.2023 (обновлено: 09:45 17.01.2023)
Источник раскрыл информацию о динамике производства снарядов в России
Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем США