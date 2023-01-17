https://ria.ru/20230117/shtrafy-1845466402.html

В Совфеде уточнили идею закона о штрафах за продажу лекарств без рецепта

В Совфеде уточнили идею закона о штрафах за продажу лекарств без рецепта - РИА Новости, 17.01.2023

В Совфеде уточнили идею закона о штрафах за продажу лекарств без рецепта

Законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта касается не всех препаратов, а только психоактивных, которые подлежат предметно-количественному учёту,... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:52

2023-01-17T13:52

2023-01-17T13:52

ирина рукавишникова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта касается не всех препаратов, а только психоактивных, которые подлежат предметно-количественному учёту, сообщила РИА Новости сенатор, одна из авторов документа Ирина Рукавишникова.Ранее депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 20 тысяч рублей для фармацевтов и должностных лиц и 200 тысяч рублей для юрлиц за продажу лекарств без рецепта."Законопроект касается не всех препаратов, которые отпускают по рецепту, а только психоактивных, которые подлежат предметно-количественному учёту и внесены в соответствующий список, утвержденный Минздравом России", - пояснила сенатор.Политик отметила, что основные изменения касаются работы фармацевтов, чаще всего они нарушают закон и продают препараты без рецепта. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда страдал и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жёстче будут наказывать недобросовестных фармацевтов. Им придётся заплатить штраф – от 10 000 до 20 000 рублей или лишиться возможности работать в аптеке на срок от 6 месяцев до 1 года.

https://ria.ru/20230111/lekarstva-1844045487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ирина рукавишникова , здоровье - общество, россия