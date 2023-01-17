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В Совфеде уточнили идею закона о штрафах за продажу лекарств без рецепта - РИА Новости, 17.01.2023
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В Совфеде уточнили идею закона о штрафах за продажу лекарств без рецепта
В Совфеде уточнили идею закона о штрафах за продажу лекарств без рецепта - РИА Новости, 17.01.2023
В Совфеде уточнили идею закона о штрафах за продажу лекарств без рецепта
Законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта касается не всех препаратов, а только психоактивных, которые подлежат предметно-количественному учёту,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:52
2023-01-17T13:52
ирина рукавишникова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта касается не всех препаратов, а только психоактивных, которые подлежат предметно-количественному учёту, сообщила РИА Новости сенатор, одна из авторов документа Ирина Рукавишникова.Ранее депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 20 тысяч рублей для фармацевтов и должностных лиц и 200 тысяч рублей для юрлиц за продажу лекарств без рецепта."Законопроект касается не всех препаратов, которые отпускают по рецепту, а только психоактивных, которые подлежат предметно-количественному учёту и внесены в соответствующий список, утвержденный Минздравом России", - пояснила сенатор.Политик отметила, что основные изменения касаются работы фармацевтов, чаще всего они нарушают закон и продают препараты без рецепта. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда страдал и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жёстче будут наказывать недобросовестных фармацевтов. Им придётся заплатить штраф – от 10 000 до 20 000 рублей или лишиться возможности работать в аптеке на срок от 6 месяцев до 1 года.
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ирина рукавишникова , здоровье - общество, россия
Ирина Рукавишникова , Здоровье - Общество, Россия
13:52 17.01.2023
 
В Совфеде уточнили идею закона о штрафах за продажу лекарств без рецепта

Рукавишникова: штрафы за продажу лекарств без рецепта коснутся психоактивных препаратов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкВитрина аптеки
Витрина аптеки - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Витрина аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта касается не всех препаратов, а только психоактивных, которые подлежат предметно-количественному учёту, сообщила РИА Новости сенатор, одна из авторов документа Ирина Рукавишникова.
Ранее депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 20 тысяч рублей для фармацевтов и должностных лиц и 200 тысяч рублей для юрлиц за продажу лекарств без рецепта.
"Законопроект касается не всех препаратов, которые отпускают по рецепту, а только психоактивных, которые подлежат предметно-количественному учёту и внесены в соответствующий список, утвержденный Минздравом России", - пояснила сенатор.
Политик отметила, что основные изменения касаются работы фармацевтов, чаще всего они нарушают закон и продают препараты без рецепта. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда страдал и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жёстче будут наказывать недобросовестных фармацевтов. Им придётся заплатить штраф – от 10 000 до 20 000 рублей или лишиться возможности работать в аптеке на срок от 6 месяцев до 1 года.
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 10:11
Росздравнадзор сообщил о возможных задержках поставок некоторых лекарств
 
Ирина РукавишниковаЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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