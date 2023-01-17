https://ria.ru/20230117/shpion-1845486947.html
В Северной Осетии задержали шпиона, работавшего на Украину
В Северной Осетии задержали шпиона, работавшего на Украину - РИА Новости, 17.01.2023
В Северной Осетии задержали шпиона, работавшего на Украину
Спецслужбы задержали в Северной Осетии иностранного шпиона, который работал на Украину, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:34
2023-01-17T14:34
2023-01-17T16:17
специальная военная операция на украине
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
ситуация в днр и лнр
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ПЯТИГОРСК, 17 янв — РИА Новости. Спецслужбы задержали в Северной Осетии иностранного шпиона, который работал на Украину, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.Подозреваемого задержали при попытке пересечь пункт пропуска "Верхний Ларс".Он показал на своем гаджете переписку в Telegram с контактным лицом, которому скидывал фото- и видеоматериалы о местоположении российской военной техники.Уголовное дело возбудили по статье "Шпионаж", по ней может грозить до 20 лет заключения.
https://ria.ru/20221109/shpion-1830156504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:34 17.01.2023 (обновлено: 16:17 17.01.2023)
В Северной Осетии задержали шпиона, работавшего на Украину
В Северной Осетии задержали шпиона, передававшего Украине сведения о военной технике