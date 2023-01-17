https://ria.ru/20230117/shpion-1845486947.html

В Северной Осетии задержали шпиона, работавшего на Украину

В Северной Осетии задержали шпиона, работавшего на Украину - РИА Новости, 17.01.2023

В Северной Осетии задержали шпиона, работавшего на Украину

Спецслужбы задержали в Северной Осетии иностранного шпиона, который работал на Украину, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:34

2023-01-17T14:34

2023-01-17T16:17

специальная военная операция на украине

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

ситуация в днр и лнр

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ПЯТИГОРСК, 17 янв — РИА Новости. Спецслужбы задержали в Северной Осетии иностранного шпиона, который работал на Украину, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.Подозреваемого задержали при попытке пересечь пункт пропуска "Верхний Ларс".Он показал на своем гаджете переписку в Telegram с контактным лицом, которому скидывал фото- и видеоматериалы о местоположении российской военной техники.Уголовное дело возбудили по статье "Шпионаж", по ней может грозить до 20 лет заключения.

https://ria.ru/20221109/shpion-1830156504.html

украина

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, ситуация в днр и лнр