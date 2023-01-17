Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии задержали шпиона, работавшего на Украину - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/shpion-1845486947.html
В Северной Осетии задержали шпиона, работавшего на Украину
В Северной Осетии задержали шпиона, работавшего на Украину - РИА Новости, 17.01.2023
В Северной Осетии задержали шпиона, работавшего на Украину
Спецслужбы задержали в Северной Осетии иностранного шпиона, который работал на Украину, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:34
2023-01-17T16:17
специальная военная операция на украине
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg
ПЯТИГОРСК, 17 янв — РИА Новости. Спецслужбы задержали в Северной Осетии иностранного шпиона, который работал на Украину, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.Подозреваемого задержали при попытке пересечь пункт пропуска "Верхний Ларс".Он показал на своем гаджете переписку в Telegram с контактным лицом, которому скидывал фото- и видеоматериалы о местоположении российской военной техники.Уголовное дело возбудили по статье "Шпионаж", по ней может грозить до 20 лет заключения.
https://ria.ru/20221109/shpion-1830156504.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_61:0:1466:1054_1920x0_80_0_0_a7d30d933c2cc98d8e30507d78de4bce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:34 17.01.2023 (обновлено: 16:17 17.01.2023)
 
В Северной Осетии задержали шпиона, работавшего на Украину

В Северной Осетии задержали шпиона, передававшего Украине сведения о военной технике

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 17 янв — РИА Новости. Спецслужбы задержали в Северной Осетии иностранного шпиона, который работал на Украину, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по РСО — Алания выявлена противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, причастного к шпионажу", — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали при попытке пересечь пункт пропуска "Верхний Ларс".
Он показал на своем гаджете переписку в Telegram с контактным лицом, которому скидывал фото- и видеоматериалы о местоположении российской военной техники.
Уголовное дело возбудили по статье "Шпионаж", по ней может грозить до 20 лет заключения.
Дмитрий Штыбликов в суде
9 ноября 2022, 10:53Специальная военная операция на Украине
ФСБ рассказала о разоблачении высокопоставленного украинского шпиона
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала