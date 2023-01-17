https://ria.ru/20230117/sheregesh-1845528171.html

В Шерегеше приостановили эксплуатацию канатной дороги

В Шерегеше приостановили эксплуатацию канатной дороги - РИА Новости, 17.01.2023

В Шерегеше приостановили эксплуатацию канатной дороги

Ростехнадзор приостановил эксплуатацию канатной дороги на горнолыжном курорте Шерегеш из-за выявленных нарушений, сообщило сибирское управление ведомства. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:35

2023-01-17T16:35

2023-01-17T16:35

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федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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КЕМЕРОВО, 17 янв – РИА Новости. Ростехнадзор приостановил эксплуатацию канатной дороги на горнолыжном курорте Шерегеш из-за выявленных нарушений, сообщило сибирское управление ведомства. "Установлено, что канатная дорога не зарегистрирована в государственном реестре; не организована работа комиссии с целью принятия решения о возможности ввода канатной дороги в эксплуатацию; не проведено первичное техническое освидетельствование до начала эксплуатации; не назначен ответственный за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации объекта; не проводится ежегодное техническое освидетельствование; не организована служба по эвакуации пассажиров", – говорится в сообщении. Уточняется, что нарушения выявлены во время внеплановой проверки ООО "Канатные дороги Шерегеша", эксплуатирующего пассажирскую канатную дорогу в секторе А. В отношении организации составлен протокол о временном запрете деятельности по эксплуатации пассажирской канатной дороги и протоколы об административном правонарушении. Материалы дела направлены в Таштагольский городской суд Кемеровской области. По данным правительства региона, в секторе А инвестором планируется строительство гондольной канатной дороги протяженностью 1350 метров с пропускной способностью 2400 человек в час, с двумя уровнями трасс. "В настоящее время данная канатная дорога – объект незавершенного строительства. Проведена работа по корректировке проектной документации с учетом инженерных изысканий. Проект находится в стадии прохождения государственной экспертизы", – добавили в правительстве.

https://ria.ru/20221130/aviakompanii-1834987843.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)