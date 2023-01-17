https://ria.ru/20230117/sheregesh-1845528171.html
В Шерегеше приостановили эксплуатацию канатной дороги
В Шерегеше приостановили эксплуатацию канатной дороги - РИА Новости, 17.01.2023
В Шерегеше приостановили эксплуатацию канатной дороги
Ростехнадзор приостановил эксплуатацию канатной дороги на горнолыжном курорте Шерегеш из-за выявленных нарушений, сообщило сибирское управление ведомства. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:35
2023-01-17T16:35
2023-01-17T16:35
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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КЕМЕРОВО, 17 янв – РИА Новости. Ростехнадзор приостановил эксплуатацию канатной дороги на горнолыжном курорте Шерегеш из-за выявленных нарушений, сообщило сибирское управление ведомства. "Установлено, что канатная дорога не зарегистрирована в государственном реестре; не организована работа комиссии с целью принятия решения о возможности ввода канатной дороги в эксплуатацию; не проведено первичное техническое освидетельствование до начала эксплуатации; не назначен ответственный за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации объекта; не проводится ежегодное техническое освидетельствование; не организована служба по эвакуации пассажиров", – говорится в сообщении. Уточняется, что нарушения выявлены во время внеплановой проверки ООО "Канатные дороги Шерегеша", эксплуатирующего пассажирскую канатную дорогу в секторе А. В отношении организации составлен протокол о временном запрете деятельности по эксплуатации пассажирской канатной дороги и протоколы об административном правонарушении. Материалы дела направлены в Таштагольский городской суд Кемеровской области. По данным правительства региона, в секторе А инвестором планируется строительство гондольной канатной дороги протяженностью 1350 метров с пропускной способностью 2400 человек в час, с двумя уровнями трасс. "В настоящее время данная канатная дорога – объект незавершенного строительства. Проведена работа по корректировке проектной документации с учетом инженерных изысканий. Проект находится в стадии прохождения государственной экспертизы", – добавили в правительстве.
https://ria.ru/20221130/aviakompanii-1834987843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
В Шерегеше приостановили эксплуатацию канатной дороги
Ростехнадзор приостановил эксплуатацию канатной дороги в Шерегеше из-за нарушений
КЕМЕРОВО, 17 янв – РИА Новости. Ростехнадзор приостановил эксплуатацию канатной дороги на горнолыжном курорте Шерегеш из-за выявленных нарушений, сообщило сибирское управление ведомства.
"Установлено, что канатная дорога не зарегистрирована в государственном реестре; не организована работа комиссии с целью принятия решения о возможности ввода канатной дороги в эксплуатацию; не проведено первичное техническое освидетельствование до начала эксплуатации; не назначен ответственный за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации объекта; не проводится ежегодное техническое освидетельствование; не организована служба по эвакуации пассажиров", – говорится в сообщении.
Уточняется, что нарушения выявлены во время внеплановой проверки ООО "Канатные дороги Шерегеша", эксплуатирующего пассажирскую канатную дорогу в секторе А. В отношении организации составлен протокол о временном запрете деятельности по эксплуатации пассажирской канатной дороги и протоколы об административном правонарушении. Материалы дела направлены в Таштагольский городской суд Кемеровской области
.
По данным правительства региона, в секторе А инвестором планируется строительство гондольной канатной дороги протяженностью 1350 метров с пропускной способностью 2400 человек в час, с двумя уровнями трасс. "В настоящее время данная канатная дорога – объект незавершенного строительства. Проведена работа по корректировке проектной документации с учетом инженерных изысканий. Проект находится в стадии прохождения государственной экспертизы", – добавили в правительстве.