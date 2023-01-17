https://ria.ru/20230117/sg-1845436741.html

Песков ответил на вопрос о заседании Высшего госсовета Союзного государства

Песков ответил на вопрос о заседании Высшего госсовета Союзного государства - РИА Новости, 17.01.2023

Песков ответил на вопрос о заседании Высшего госсовета Союзного государства

Даты проведения Высшего госсовета Союзного государства пока нет, но теоретически оно может состояться в первом квартале года, заявил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:03

2023-01-17T13:03

2023-01-17T13:03

союзное государство

россия

белоруссия

политика

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Даты проведения Высшего госсовета Союзного государства пока нет, но теоретически оно может состояться в первом квартале года, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать заявление премьер-министра Белоруссии Романа Головченко о том, что заседание Высшего госсовета Союзного государства может состояться в первом квартале. "Нет, пока точной даты нет, но теоретически может, безусловно", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230116/ucheniya-1845085103.html

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Владимир Лаврентьев

россия, белоруссия, политика, в мире, дмитрий песков