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Песков ответил на вопрос о заседании Высшего госсовета Союзного государства
Песков ответил на вопрос о заседании Высшего госсовета Союзного государства - РИА Новости, 17.01.2023
Песков ответил на вопрос о заседании Высшего госсовета Союзного государства
Даты проведения Высшего госсовета Союзного государства пока нет, но теоретически оно может состояться в первом квартале года, заявил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:03
2023-01-17T13:03
2023-01-17T13:03
союзное государство
россия
белоруссия
политика
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Даты проведения Высшего госсовета Союзного государства пока нет, но теоретически оно может состояться в первом квартале года, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать заявление премьер-министра Белоруссии Романа Головченко о том, что заседание Высшего госсовета Союзного государства может состояться в первом квартале. "Нет, пока точной даты нет, но теоретически может, безусловно", - сказал Песков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, белоруссия, политика, в мире, дмитрий песков
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Политика, В мире, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о заседании Высшего госсовета Союзного государства
Песков: даты проведения Высшего госсовета Союзного государства в первом квартале пока нет