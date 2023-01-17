Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о заседании Высшего госсовета Союзного государства - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20230117/sg-1845436741.html
Песков ответил на вопрос о заседании Высшего госсовета Союзного государства
Песков ответил на вопрос о заседании Высшего госсовета Союзного государства - РИА Новости, 17.01.2023
Песков ответил на вопрос о заседании Высшего госсовета Союзного государства
Даты проведения Высшего госсовета Союзного государства пока нет, но теоретически оно может состояться в первом квартале года, заявил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:03
2023-01-17T13:03
союзное государство
россия
белоруссия
политика
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Даты проведения Высшего госсовета Союзного государства пока нет, но теоретически оно может состояться в первом квартале года, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать заявление премьер-министра Белоруссии Романа Головченко о том, что заседание Высшего госсовета Союзного государства может состояться в первом квартале. "Нет, пока точной даты нет, но теоретически может, безусловно", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230116/ucheniya-1845085103.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, политика, в мире, дмитрий песков
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Политика, В мире, Дмитрий Песков
13:03 17.01.2023
 
Песков ответил на вопрос о заседании Высшего госсовета Союзного государства

Песков: даты проведения Высшего госсовета Союзного государства в первом квартале пока нет

© POOL / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
© POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Даты проведения Высшего госсовета Союзного государства пока нет, но теоретически оно может состояться в первом квартале года, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать заявление премьер-министра Белоруссии Романа Головченко о том, что заседание Высшего госсовета Союзного государства может состояться в первом квартале.
"Нет, пока точной даты нет, но теоретически может, безусловно", - сказал Песков.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 09:12
В Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияПолитикаВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала