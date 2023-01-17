13:38 17.01.2023 (обновлено: 18:03 17.01.2023)
Мэрия Сен-Женевьев-де-Буа объяснила, почему не приняла оплату кладбища
Мэрия Сен-Женевьев-де-Буа заявила, что не приняла от России оплату кладбища из-за политики
Кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. Мэрия французского города Сен-Женевьев-де-Буа заявила РИА Новости, что отказалась принимать от России оплату за места на одноименном русском кладбище из-за "исключительного международного контекста".
Ранее газета Monde написала, что французский город Сен-Женевьев-де-Буа не принял от России средства на возобновление аренды мест на одноименном кладбище, где похоронены известные деятели русской культуры. В частности, на кладбище находятся могилы писателя Ивана Бунина, артиста балета Рудольфа Нуреева и поэтессы Зинаиды Гиппиус. По данным издания, с момента подписания соглашения между Москвой и французским городом в 2005 году Россия взяла на себя оплату аренды мест на кладбище, где похоронены люди без родственников.
В посольстве России во Франции РИА Новости заявили, что считают категорически неприемлемой ситуацию с отказом города принимать оплату, однако на данном этапе снос могил не подразумевается. Там отметили, что речь идет о 23 захоронениях соотечественников.
"В связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, и конфликтом на Украине, процедура, к сожалению, не может быть продолжена, и восстановительные работы на могилах не могут быть проведены. <...> Что касается выплат за 2022 год, исключительный международный контекст вынудил нас временно отложить их", — сообщили агентству в пресс-службе мэрии Сен-Женевьев-де-Буа.
При этом мэрия заверила, что обеспечит сохранность и содержание русских могил на кладбище, несмотря на свой отказ принять от России оплату за места там. "Город Сен-Женевьев-де-Буа будет продолжать принимать меры для сохранения этого важного объекта международного наследия. Мы решительно подтверждаем, что ни одна русская могила не будет потревожена и что город обеспечит, как и сегодня, содержание и восстановление мест на муниципальном кладбище", — добавили в пресс-службе.