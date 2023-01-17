18:23 17.01.2023 (обновлено: 18:51 17.01.2023)
Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы
Путин внес законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, документ опубликован в электронной думской базе.
Речь идет о следующих соглашениях:
- —Устав Совета Европы;
- —Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, а также пять протоколов к нему;
- —Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также десять протоколов к ней;
- —Европейская конвенция о пресечении терроризма;
- —Европейская хартия местного самоуправления;
- —Европейская социальная хартия.
Уточняется, что международные договоры Совета Европы будут считаться прекратившими действие в России с 16 марта 2022 года.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что станет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение — Россия перестает быть членом организации с 16 марта.