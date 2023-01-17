https://ria.ru/20230117/se-1845571414.html

Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы

Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы - РИА Новости, 17.01.2023

Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, документ опубликован в электронной... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T18:23

2023-01-17T18:23

2023-01-17T18:51

россия

госдума рф

совет европы

политика

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, документ опубликован в электронной думской базе.Речь идет о следующих соглашениях:Уточняется, что международные договоры Совета Европы будут считаться прекратившими действие в России с 16 марта 2022 года.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что станет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение — Россия перестает быть членом организации с 16 марта.

https://ria.ru/20230102/politika-1839800898.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, совет европы, политика, владимир путин