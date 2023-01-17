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Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы - РИА Новости, 17.01.2023
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Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы
Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы - РИА Новости, 17.01.2023
Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, документ опубликован в электронной... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:23
2023-01-17T18:51
россия
госдума рф
совет европы
политика
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, документ опубликован в электронной думской базе.Речь идет о следующих соглашениях:Уточняется, что международные договоры Совета Европы будут считаться прекратившими действие в России с 16 марта 2022 года.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что станет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение — Россия перестает быть членом организации с 16 марта.
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россия, госдума рф, совет европы, политика, владимир путин
Россия, Госдума РФ, Совет Европы, Политика, Владимир Путин
18:23 17.01.2023 (обновлено: 18:51 17.01.2023)
 
Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы

Путин внес законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, документ опубликован в электронной думской базе.
Речь идет о следующих соглашениях:
  • Устав Совета Европы;
  • Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, а также пять протоколов к нему;
  • Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также десять протоколов к ней;
  • Европейская конвенция о пресечении терроризма;
  • Европейская хартия местного самоуправления;
  • Европейская социальная хартия.
Уточняется, что международные договоры Совета Европы будут считаться прекратившими действие в России с 16 марта 2022 года.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что станет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение — Россия перестает быть членом организации с 16 марта.
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