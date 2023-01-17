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СБУ задержала двух переселенцев, пытавшихся узнать места базирования HIMARS - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/sbu-1845520001.html
СБУ задержала двух переселенцев, пытавшихся узнать места базирования HIMARS
СБУ задержала двух переселенцев, пытавшихся узнать места базирования HIMARS - РИА Новости, 17.01.2023
СБУ задержала двух переселенцев, пытавшихся узнать места базирования HIMARS
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух переселенцев из Донбасса, их подозревают в попытке получить информацию о местоположении реактивных... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:58
2023-01-17T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
кременчуг
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
зрк с-300
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух переселенцев из Донбасса, их подозревают в попытке получить информацию о местоположении реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов С-300. "СБУ обезвредила в Кременчуге вражескую агентурную сеть, которая пыталась обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300. Злоумышленники "охотились" за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и складами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Также они пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным службы безопасности, подозреваемые должны были уничтожить РСЗО, устроив пожар. За что якобы должны были получить 20 тысяч долларов. Организатору было заочно сообщено о подозрении по статье 113 Уголовного кодекса Украины "диверсия". Кроме того, планируется дополнительная квалификация его действий по части 2 статьи 111 "государственная измена", части 7 статьи 111-1 "коллаборационная деятельность", части 2 статьи 260 "участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований".
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донбасс
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в мире, донбасс, кременчуг, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Кременчуг, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, ЗРК С-300
15:58 17.01.2023
 
СБУ задержала двух переселенцев, пытавшихся узнать места базирования HIMARS

СБУ задержала переселенцев из Донбасса, которые хотели узнать места базирования HIMARS

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины
Сотрудник Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины . Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух переселенцев из Донбасса, их подозревают в попытке получить информацию о местоположении реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов С-300.
"СБУ обезвредила в Кременчуге вражескую агентурную сеть, которая пыталась обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300. Злоумышленники "охотились" за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и складами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Также они пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным службы безопасности, подозреваемые должны были уничтожить РСЗО, устроив пожар. За что якобы должны были получить 20 тысяч долларов. Организатору было заочно сообщено о подозрении по статье 113 Уголовного кодекса Украины "диверсия". Кроме того, планируется дополнительная квалификация его действий по части 2 статьи 111 "государственная измена", части 7 статьи 111-1 "коллаборационная деятельность", части 2 статьи 260 "участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований".
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 11:56
Граждане России, задержанные за шпионаж в пользу Украины в 2019-2021 годах
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассКременчугУкраинаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныЗРК С-300
 
 
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