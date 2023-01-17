https://ria.ru/20230117/sbu-1845520001.html

СБУ задержала двух переселенцев, пытавшихся узнать места базирования HIMARS

СБУ задержала двух переселенцев, пытавшихся узнать места базирования HIMARS - РИА Новости, 17.01.2023

СБУ задержала двух переселенцев, пытавшихся узнать места базирования HIMARS

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух переселенцев из Донбасса, их подозревают в попытке получить информацию о местоположении реактивных... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:58

2023-01-17T15:58

2023-01-17T15:58

специальная военная операция на украине

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух переселенцев из Донбасса, их подозревают в попытке получить информацию о местоположении реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов С-300. "СБУ обезвредила в Кременчуге вражескую агентурную сеть, которая пыталась обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300. Злоумышленники "охотились" за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и складами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Также они пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным службы безопасности, подозреваемые должны были уничтожить РСЗО, устроив пожар. За что якобы должны были получить 20 тысяч долларов. Организатору было заочно сообщено о подозрении по статье 113 Уголовного кодекса Украины "диверсия". Кроме того, планируется дополнительная квалификация его действий по части 2 статьи 111 "государственная измена", части 7 статьи 111-1 "коллаборационная деятельность", части 2 статьи 260 "участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований".

https://ria.ru/20221208/shpionazh-1837150540.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донбасс, кременчуг, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, зрк с-300