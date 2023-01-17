СБУ задержала двух переселенцев, пытавшихся узнать места базирования HIMARS
СБУ задержала переселенцев из Донбасса, которые хотели узнать места базирования HIMARS
© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины . Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух переселенцев из Донбасса, их подозревают в попытке получить информацию о местоположении реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов С-300.
"СБУ обезвредила в Кременчуге вражескую агентурную сеть, которая пыталась обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300. Злоумышленники "охотились" за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и складами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Также они пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным службы безопасности, подозреваемые должны были уничтожить РСЗО, устроив пожар. За что якобы должны были получить 20 тысяч долларов. Организатору было заочно сообщено о подозрении по статье 113 Уголовного кодекса Украины "диверсия". Кроме того, планируется дополнительная квалификация его действий по части 2 статьи 111 "государственная измена", части 7 статьи 111-1 "коллаборационная деятельность", части 2 статьи 260 "участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований".
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