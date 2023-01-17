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США продлили освобождение сельхозтоваров из-под антироссийских санкций - РИА Новости, 17.01.2023
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США продлили освобождение сельхозтоваров из-под антироссийских санкций
США продлили освобождение сельхозтоваров из-под антироссийских санкций - РИА Новости, 17.01.2023
США продлили освобождение сельхозтоваров из-под антироссийских санкций
США продлили освобождение из-под антироссийских санкций продукции сельскохозяйственного и медицинского назначения, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T20:32
2023-01-17T20:44
сша
экономика
санкции в отношении россии
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. США продлили освобождение из-под антироссийских санкций продукции сельскохозяйственного и медицинского назначения, сообщило американское министерство финансов.Лицензия 6С распространяется на транзакции, связанные с производством, продажей, передачей и транспортировкой сельскохозяйственной продукции, оборудования, медикаментов, медицинских приборов с запчастями и обновлениями программного обеспечения.В перечне дозволенного отдельно упомянуты средства профилактики, диагностирования и лечения COVID-19, а также клинические испытания и иные медицинским исследования.Лицензия 6С полностью заменяет лицензию 6B, которая была выпущена 14 июля 2022 года.
https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841175701.html
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сша, экономика, санкции в отношении россии, в мире
США, Экономика, Санкции в отношении России, В мире
20:32 17.01.2023 (обновлено: 20:44 17.01.2023)
 
США продлили освобождение сельхозтоваров из-под антироссийских санкций

Минфин США продлил освобождение сельскохозяйственных товаров из-под антироссийских санкций

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. США продлили освобождение из-под антироссийских санкций продукции сельскохозяйственного и медицинского назначения, сообщило американское министерство финансов.
Лицензия 6С распространяется на транзакции, связанные с производством, продажей, передачей и транспортировкой сельскохозяйственной продукции, оборудования, медикаментов, медицинских приборов с запчастями и обновлениями программного обеспечения.
В перечне дозволенного отдельно упомянуты средства профилактики, диагностирования и лечения COVID-19, а также клинические испытания и иные медицинским исследования.
Лицензия 6С полностью заменяет лицензию 6B, которая была выпущена 14 июля 2022 года.
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