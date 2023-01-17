https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845588985.html

США продлили освобождение сельхозтоваров из-под антироссийских санкций

США продлили освобождение сельхозтоваров из-под антироссийских санкций - РИА Новости, 17.01.2023

США продлили освобождение сельхозтоваров из-под антироссийских санкций

США продлили освобождение из-под антироссийских санкций продукции сельскохозяйственного и медицинского назначения, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T20:32

2023-01-17T20:32

2023-01-17T20:44

сша

экономика

санкции в отношении россии

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. США продлили освобождение из-под антироссийских санкций продукции сельскохозяйственного и медицинского назначения, сообщило американское министерство финансов.Лицензия 6С распространяется на транзакции, связанные с производством, продажей, передачей и транспортировкой сельскохозяйственной продукции, оборудования, медикаментов, медицинских приборов с запчастями и обновлениями программного обеспечения.В перечне дозволенного отдельно упомянуты средства профилактики, диагностирования и лечения COVID-19, а также клинические испытания и иные медицинским исследования.Лицензия 6С полностью заменяет лицензию 6B, которая была выпущена 14 июля 2022 года.

https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841175701.html

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2023

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сша, экономика, санкции в отношении россии, в мире