https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845486255.html

Иран предложил России создать совместные институты для борьбы с санкциями

Иран предложил России создать совместные институты для борьбы с санкциями - РИА Новости, 17.01.2023

Иран предложил России создать совместные институты для борьбы с санкциями

В Иране помощнику президента РФ Игорю Левитину предложили создать совместные институты для борьбы с санкциями стран Запада. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:32

2023-01-17T14:32

2023-01-17T14:33

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В Иране помощнику президента РФ Игорю Левитину предложили создать совместные институты для борьбы с санкциями стран Запада.Как заявил генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в ходе переговоров с Левитиным, необходимо ускорить реализацию совместных экономических проектов между двумя странами и создать совместные институты для борьбы с санкциями стран Запада.По его словам, которые приводит агентство Fars, в этих целях нужно также "активизировать международный потенциал" тех стран, против которых были введены западные рестрикции.Он добавил, что Иран и Россия укрепляют экономические связи в направлении стратегического партнерства."При серьезной воле и постоянных усилиях официальных лиц двух стран экономическое сотрудничество между Ираном и Россией будет идти по пути стратегических партнерства", - сказал Шамхани.Ранее президент России Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Ибрахимом Раиси вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание комплекса двустороннего сотрудничества, сообщала пресс-служба Кремля

https://ria.ru/20230117/iran-1845344785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иран, россия, санкции, санкции в отношении россии, в мире