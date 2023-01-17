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Иран предложил России создать совместные институты для борьбы с санкциями - РИА Новости, 17.01.2023
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Иран предложил России создать совместные институты для борьбы с санкциями
Иран предложил России создать совместные институты для борьбы с санкциями - РИА Новости, 17.01.2023
Иран предложил России создать совместные институты для борьбы с санкциями
В Иране помощнику президента РФ Игорю Левитину предложили создать совместные институты для борьбы с санкциями стран Запада. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:32
2023-01-17T14:33
иран
россия
санкции
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В Иране помощнику президента РФ Игорю Левитину предложили создать совместные институты для борьбы с санкциями стран Запада.Как заявил генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в ходе переговоров с Левитиным, необходимо ускорить реализацию совместных экономических проектов между двумя странами и создать совместные институты для борьбы с санкциями стран Запада.По его словам, которые приводит агентство Fars, в этих целях нужно также "активизировать международный потенциал" тех стран, против которых были введены западные рестрикции.Он добавил, что Иран и Россия укрепляют экономические связи в направлении стратегического партнерства."При серьезной воле и постоянных усилиях официальных лиц двух стран экономическое сотрудничество между Ираном и Россией будет идти по пути стратегических партнерства", - сказал Шамхани.Ранее президент России Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Ибрахимом Раиси вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание комплекса двустороннего сотрудничества, сообщала пресс-служба Кремля
https://ria.ru/20230117/iran-1845344785.html
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иран, россия, санкции, санкции в отношении россии, в мире
Иран, Россия, Санкции, Санкции в отношении России, В мире
14:32 17.01.2023 (обновлено: 14:33 17.01.2023)
 
Иран предложил России создать совместные институты для борьбы с санкциями

Иран предложил России создать совместные институты для борьбы с санкциями западных стран

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В Иране помощнику президента РФ Игорю Левитину предложили создать совместные институты для борьбы с санкциями стран Запада.
Как заявил генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в ходе переговоров с Левитиным, необходимо ускорить реализацию совместных экономических проектов между двумя странами и создать совместные институты для борьбы с санкциями стран Запада.
Рабочий собирает двигатель на автомобильном заводе - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 06:17
В Иране оценили возможность совместного производства автомобилей с Россией
По его словам, которые приводит агентство Fars, в этих целях нужно также "активизировать международный потенциал" тех стран, против которых были введены западные рестрикции.
Он добавил, что Иран и Россия укрепляют экономические связи в направлении стратегического партнерства.
"При серьезной воле и постоянных усилиях официальных лиц двух стран экономическое сотрудничество между Ираном и Россией будет идти по пути стратегических партнерства", - сказал Шамхани.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Ибрахимом Раиси вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание комплекса двустороннего сотрудничества, сообщала пресс-служба Кремля
Двигатели тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А в цехе авиационного предприятия Авиастар-СП в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря 2022, 17:50
Россия и Иран обсуждают совместное производство самолетов
 
ИранРоссияСанкцииСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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