14:32 17.01.2023 (обновлено: 14:33 17.01.2023)
Иран предложил России создать совместные институты для борьбы с санкциями
Иран предложил России создать совместные институты для борьбы с санкциями западных стран
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В Иране помощнику президента РФ Игорю Левитину предложили создать совместные институты для борьбы с санкциями стран Запада.
Как заявил генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в ходе переговоров с Левитиным, необходимо ускорить реализацию совместных экономических проектов между двумя странами и создать совместные институты для борьбы с санкциями стран Запада.
По его словам, которые приводит агентство Fars, в этих целях нужно также "активизировать международный потенциал" тех стран, против которых были введены западные рестрикции.
Он добавил, что Иран и Россия укрепляют экономические связи в направлении стратегического партнерства.
"При серьезной воле и постоянных усилиях официальных лиц двух стран экономическое сотрудничество между Ираном и Россией будет идти по пути стратегических партнерства", - сказал Шамхани.
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